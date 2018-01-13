  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

Özersay'ın CTP'ye hesap sormaktan vazgectiği anlaşlıyor

» »
Özersay'ın CTP'ye hesap sormaktan vazgectiği anlaşlıyor
7 Aralık’ta gazeteci Hüseyin Ekmekçi’ye CTP’de ağırlığı olan kişiler hakkında sayıştay raporları olduğunu söylemesine ve UBP gibi onlardan da hesap soracağını söylemesine rağmen, CTP ile koalisyon çabasında

Seçimden 9 Milletvekili ile çıkan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi’nden hesap sormak adına partisinin UBP ile koalisyon kurmayacağını açıklasa da, Özersay’ın seçim öncesi hesap soracağını iddia ettiği siyasi partiler listesinde bugünlerde hükümet kurmaya çalıştığı Cumhuriyetçi Türk Partisi de bulunuyor.

7 Aralık tarihinde Havadis Gazetesi Yazı işleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi ile yaptığı söyleşide, “hesap soracağı partilerle koalisyon kurmayacağını” söylemişti. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay söz konusu söyleşide, “CTP ve UBP’de ağırlığı olan kişilerle ilgili Sayıştay raporu var. Biz bu iki partiden biri ile koalisyon kurarsak bunun üzerine nasıl gideceğiz” ifadesini kullanarak, “hesap soracağımız partilerle koalisyon kurmayacağız” demişti.

Özersay: UBP ve CTP’den hesap soracağız

(kıbrıspostası)

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • GKK personel alımına gidiyor12 Ocak 2018 Cuma 18:52
  • Değirmenlik Belediyesi araç filosu genişliyor12 Ocak 2018 Cuma 17:37
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?12 Ocak 2018 Cuma 16:27
  • Gemikonağı’nda iki grup arasında kavga: İki kişi darp edildi…12 Ocak 2018 Cuma 16:11
  • Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı...12 Ocak 2018 Cuma 16:08
  • Türkiye’den gelen su yeni yerleşim birimlerine dağıtılmaya başlandı12 Ocak 2018 Cuma 15:33
  • Akıncı, Thalassaemia Dernekleri Semineri’nin açılışına katıldı12 Ocak 2018 Cuma 15:32
  • Yüksek Adliye Kurulu’ndan 'Hürses' açıklaması12 Ocak 2018 Cuma 15:24
  • Özersay: "Polise şikayette bulunduk"12 Ocak 2018 Cuma 13:00
  • HAKSEN: Bir an önce hükümet kurulmalıdır12 Ocak 2018 Cuma 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti