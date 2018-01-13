Özersay'ın CTP'ye hesap sormaktan vazgectiği anlaşlıyor

7 Aralık’ta gazeteci Hüseyin Ekmekçi’ye CTP’de ağırlığı olan kişiler hakkında sayıştay raporları olduğunu söylemesine ve UBP gibi onlardan da hesap soracağını söylemesine rağmen, CTP ile koalisyon çabasında

Seçimden 9 Milletvekili ile çıkan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi’nden hesap sormak adına partisinin UBP ile koalisyon kurmayacağını açıklasa da, Özersay’ın seçim öncesi hesap soracağını iddia ettiği siyasi partiler listesinde bugünlerde hükümet kurmaya çalıştığı Cumhuriyetçi Türk Partisi de bulunuyor.

7 Aralık tarihinde Havadis Gazetesi Yazı işleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi ile yaptığı söyleşide, “hesap soracağı partilerle koalisyon kurmayacağını” söylemişti. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay söz konusu söyleşide, “CTP ve UBP’de ağırlığı olan kişilerle ilgili Sayıştay raporu var. Biz bu iki partiden biri ile koalisyon kurarsak bunun üzerine nasıl gideceğiz” ifadesini kullanarak, “hesap soracağımız partilerle koalisyon kurmayacağız” demişti.

(kıbrıspostası)