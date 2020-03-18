Özersay’ın DSÖ Ve Avrupa Komisyonu’na Bilgilendirme Mektuplarına “Pandemiyi Kullanma” Yorumu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın covit-19’un yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler ve tespit edilen vakalar hakkında Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Komisyonu’na bilgilendirme mektupları göndermesi Rum tarafında “pandemiyi tanınmak için kullanma çabası” olarak yorumlandı.

Fileleftheros Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı okurlarına “Pandemi Sürecinde Tanınmayı Sağlamaya Çalışıyor… Özersay Avrupa Komisyonu’na ve Dünya Sağlık Örgütü’ne Mektuplar Gönderiyor” başlık ve spotuyla aktardı.

Gazete “işgal rejimi, korona virüsle ilgili pandemiyi istismar ediyor ve uluslararası mercilere ‘devlet’ statüsünde hareket ettiğini geçirmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.