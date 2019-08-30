Özersay’ın gazetecilerle yaptığı Kapalı Maraş ziyareti Rum basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dün bir grup gazeteciyle birlikte kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaret, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Gazeteler ziyaretten fotoğraflar alıntılayarak yayımladıkları haberlerinde, Rum hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, siyasi partiler ve sözde “Maraş Belediyesi’nin” açıklamalarına da yer verdiler.

Fileletheros gazetesi “Özersay’dan Maraş’ta İzlenim Yaratma Oyunları- Hayalet Şehre Girdiler ve Trajik Resimler Paylaştılar- Maraş Oyunu Devam Ediyor- 40 Kıbrıslı Türk Gazeteci Dün Özersay Rehberliğinde Kapalı Kente Girdi” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Maraş’la ilgili izlenim yaratma oyunları ve meydan okumalarını sürdürdüğünü” iddia etti.

Özersay’ın beraberindeki 40 gazeteciyle birlikte kapalı bölge Maraş’a ziyaret gerçekleştirdiğini ve kentin kademeli olarak açılacağını açıkladığını yazan gazete, Özersay’ın gazetecileri kapalı bölge Maraş’ta yapılan envanter çalışması konusunda bilgilendirdiğini de kaydetti.

Haberinde Özersay’ın faaliyetlerinin iki amacı bulunduğunu da ileri süren gazete, “bunlardan birincisinin gösteriş, ikincisinin de ‘kentin efendisi olarak kendisini göstererek’ Kıbrıslı Rumları kışkırtmak olduğunu” iddia etti.

Gazete, Özersay’ın Maraş’ı, Kuzey Kıbrıs’a gelen Türk bakanların ziyaret yeri olarak kullandığını da öne sürdü.

PRODROMU VE SİYASİ PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Özersay’ın gazetecilerle birlikte kapalı bölge Maraş’ı ziyareti konusunda kendisine soru yöneltilmesi üzerine dün yaptığı açıklamada “anlaşıldığı üzere, müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin buna olumlu katkıda bulunması gerekmektedir. Uygun ortamın meydana getirilmesine olumlu açıdan katkıda bulunması ise, gerginlik mantığı ile yasadışı müdahaleleri terk etmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in atıfta bulunmakta olduğu müzakere kazanımları ile görüş birliklerinin önemi de vurgulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Maraş konusuyla ilgili olarak, Kuzey Kıbrıs’ta kararları kimin aldığı sorusunu da soran”Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Maraş’la ilgili benzer faaliyetler konusunda eleştirel açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

“Örneğin Kıbrıs Rum tarafının görüşmek için Cenevre’ye gittiği Toprak konusunda, iki tarafın harita üzerinde öneriler sunduğunu” ifade eden Prodromu, “işgal altındaki bölgelerden son dönemde Maraş konusunda duydukları kışkırtıcı şeylerin tamamen konu dışında olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişmelerinin haricinde, var olan görüş birliklerinin de ihlal edilmesini teşkil ettiğini” iddialarına ekledi.

Gazeteye göre DİSİ partisi ise konuyla ilgili açıklamasında “bu faaliyetlerin hiçbir amaca hizmet etmediğini, aynı zamanda iki taraf arasında yeniden inşa edilmeye çalışılan ortama da katkıda bulunmadığını” öne sürdü.

DİSİ açıklamasında “BM kararlarının ihlalini teşkil eden her türlü meydan okuma ve yasadışı faaliyeti kınadığını” da belirtti.

AKEL partisi de açıklamasında “Özersay’ın kapalı bölge Maraş’la ilgili olarak, Türkiye hükümeti ve Türk işgal ordusundan yetkililerin huzurundaki faaliyetlerinin, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla çelişmekte olan kışkırtıcı meydan okumalar olduğu” iddiasında bulundu.

“Bu faaliyetlerin, kentin yasal sakinleri aleyhinde acımasız bir meydan okuma teşkil ettiğini” öne süren AKEL, “iki liderin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı JaneHollLute’un huzurunda yapacakları görüşme ışığında, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının doruğa ulaştığı bir dönemde meydana gelenlerin, tesadüf olduğunu düşünmediğini” de iddialarına ekledi.

Rum Ulusal Halk Cephesi Olarak bilinen ELAM ise açıklamasında, hükümetin bu şartlar altında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerede bulunamayacağını savundu.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı ile Belediye Meclisinin” de ziyaretten hoşnut olmadıklarını belirten gazete, yapılan açıklamada “belediyenin, yetkili devlet makamları ve BM ile sürekli istişare içerisinde olduğu, konuyu yakından takip ettiği ve Maraş bölgesindeki yeni oldubittilerin önlenmesi için elindeki bütün imkânları değerlendirdiğinin belirtildiğini” ekledi.

Haber Alithia gazetesinde “Issız, Otların İçerisinde Ama Mağrur- Özersay’ın Kapalı Bölge Maraş’tan Yeni Meydan Okumaları- Kentin Kademeli Olarak Açılacağını Müjdeledi”, Politis’te “Özersay Rehberliğinde Kapalı Kentte- Kapalı Kentte Tur- Özersay Terk Edilmişliğe İşaret Ederek Maraş’la İlgili Adımlar Görüyor- Özersay Eski Mal Sahiplerini Komisyon’a Havale Etti- Maraş’a Elektrik Verilmesi Çalışması Hazırlıyorlar”, Haravgi’de ise “Özersay’dan Maraş’ta Yeni Meydan Okumalar- İşgal Ordusunun İstediklerini Kendilerine Göstermek İçin Gazetecileri Çağırdı” başlıklarıyla yer aldı.