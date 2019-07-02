Özersay’ın Maraş açıklaması Rum basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz gün Rum basınında yer alan demecinde Maraş konusunda söylediklerine verdiği yanıt, bugünkü Fileleftheros gazetesine de haber oldu.

Gazete “Ne Müzakerelerin, Ne GYÖ’lerin Parçası- Özersay Maraş’ı Her Türlü Tartışmanın Gündeminin Dışına Koyuyor- Murat Metin Hakkı: Evkaf’la İlgili Söylenenler Ciddi Değil” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, “Maraş konusunun KKTC yönetimi için Kıbrıs sorunuyla ilgili her türlü tartışmanın dışında olduğunu” yazdı ve Özersay’ın TAK’a yaptığı “Kapalı Maraş konusunda ortada bir kapsamlı çözüm müzakeresi ya da güven yaratıcı önlem süreci yoktur” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Gazete haberinde Kıbrıslı Türk avukat Murat Metin Hakkı’nın Yenidüzen’de yayımlanan söyleşisindeki sözleri ile Başbakan Ersin Tatar’ın konuyla ilgili açıklamalarına da yer verdi.

AKEL’İN AÇIKLAMASI

Habere göre AKEL partisi ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in demeci aynı zamanda BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektup konusunda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazdan istifade ettiği iddiasında bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı’nın, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri’ne mektup gönderdiği konusundaki açıklamasının üzerinden neredeyse bir hafta geçtiğini ifade eden AKEL, hükümetten günlerdir mektubun içeriği konusunda resmi bir bilgilendirme beklediklerini, fakat herhangi bir reaksiyon gelmediğini belirtti.

AKEL, hükümet edenlerin, uygun bir iletişim ortamı yaratmak hedefiyle, hedefli ve seçilmiş sızıntılar yapmak için var olan iletişim boşluğundan faydalandığı eleştirisinde de bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasını istemiş olabileceğini, fakat BM Genel Sekreteri’nin buna yanıt vermediğini de belirten AKEL, bunun BM Genel Sekreteri’nin Anastasiadis’in niyetleri konusunda ikna olmadığından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu sordu.

Gazeteye göre AKEL, “Başkan Fileleftheros’a verdiği demeçte desantralize federasyon, parlamenter sistem ve ilgili görüş birliklerini çürüten başka şeylerde ısrar edip, diğer yandan da kaldığımız yerden devam etmemizi isterken nasıl ikna olsun” sorusunu da sordu.

AKEL açıklamasının sonunda Anastasiadis’i “BM Genel Sekreteri’ne, Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumalarının sona ermesinin ötesinde herhangi bir şart ve koşul ortaya koymadan diyaloğun yeniden başlaması için seslenmeye çağırarak, aksi takdirde Başkanın niyetleri konusunda ikna edici olmasının söz konusu olmadığını” ekledi.