Özersay'ın New York temasları…

TC Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesiden bu yana New York'ta bulunan Bakan Özersay, sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. Di Carlo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile bir araya geldi.

Bakan Özersay, muhataplarıyla Kıbrıs meselesi ve diğer bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.