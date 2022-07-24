Özersay'ın Testi Negatif

Özersay'ın açıklaması şu şekilde;

"GEÇMİŞ OLDU!



Covid ortaya çıktı çıkalı, sokağa çıkma yasakları devam ederken bile biz görevimiz gereği kimi zaman Bakanlar Kurulun’da, kimi zaman basın önünde kamuoyunu bilgilendirmeye dönük açıklama yaparak, kimi zaman uçak alanlarında yurt dışından gelen insanlarımızı karşılayıp çeşitli karantina merkezlerine yerleştirirken hep riskli ortamlarda bulunduk ama geçen haftaya kadar hep hijyene ve maskeye dikkat ettiğim için covid’e yakalanmamıştım.

19 Temmuz itibariyle covid testim pozitif çıktı, bugün itibariyle negatife döndüm, sanırım covid olduktan bir gün sonra test ile tespit ettik. Çok kolay geçtiğini söyleyemem, özellikle iki gece epeyce zorladı. Bu süreci atlatabilmemde yardımcı olan sevgili Dr. Yağmur Aldağ’a önerileri ve yardımı için çok teşekkür ederim.



Lütfen kendinize dikkat edin çünkü sonbahardan itibaren bu konuda yine sıkıntılı günler geri gelecek gibi. Kapanma diye bir şey bu saatten sonra olmaz, olmamalı. Herkes kendisi gerekli tedbiri alıp dikkatli olmalı."