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Özersay:İnsanın dönebileceği,gelip sığınabileceği bir memleketi olması ne kadar önemli

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Özersay:İnsanın dönebileceği,gelip sığınabileceği bir memleketi olması ne kadar önemli
Özersay:İnsanın dönebileceği,gelip sığınabileceği bir memleketi olması ne kadar önemli

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Suriyeli mültecileri ziyarete gitti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından;

“Bu akşam İskele’de bir spor salonunda misafir edilmekte olan Suriyeli mültecileri ziyaret ettim. Bir yıl önce sahillerimize vuran cansız mülteci bedenlerini anımsadım, öyle de böyle de tam bir insanlık dramı… Yersiz yurtsuz kalmak, kök salacak bir ülke bulamamak, hele de küresel bir salgının yaşandığı bir dönemde bir yuva sahibi olamamak…
İnsanın dönebileceği,gelip sığınabileceği bir yurdu memleketi olması ne kadar önemli, değerli…

Bu akşam aynı zamanda Londra’dan gelen ikinci kafile gençlerimizi de karantina altına alınacakları yerlere yerleştirdik.

Bundan sonrası karşımızda duran bu tehlikenin önemini kavrayıp birlik olup sevdiklerimize sıkı sıkıya sarılma, DAYANIŞMA zamanı.” dedi.

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