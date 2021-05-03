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Özersay:Kapalı devre turizm gerçekten kapalı devre mi?

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Özersay, bu konuda gerek Turizm gerekse Sağlık Bakanlıklarının gecikmeksizin bir inceleme başlatmasını istedi.
Özersay:Kapalı devre turizm gerçekten kapalı devre mi?

ÖZERSAY:  KAPALI DEVRE TURİZM GERÇEKTEN KAPALI DEVRE Mİ?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Halkın Partisi olarak kendilerinin de belirli şartlarla kapalı devre turizm konusuna destek verdiklerini ancak son günlerde bu modelin gerçekten kapalı devre şeklinde yapıldığı konusunda bazı şüpheler olduğuna dikkat çekerek “Bu sisteme dahil olan otel çalışanlarının akşamları evlerine gönderildikleri yönünde bilgiler geliyor, yurt içinde yerli müşterilerin de bu otellerin bazılarına alındıkları yönünde bilgiler geliyor. Eğer durum buysa ciddi bulaş riski yaratılmış olur. Bakanlığı bu konuyu derhal yakın takibe alıp denetlemeye davet ediyoruz” dedi. Sektörün en azından bir yerden başlamak bağlamında ve belirli şartlar yerine getirilerek kapalı devre üç günlük turizm ile açılması noktasına sıcak bakıp desteklediklerini ancak daha en baştan bunun çok iyi denetlenmesi gereğine dikkat çektiklerini vurgulayan Özersay, bu konuda gerek Turizm gerekse Sağlık Bakanlıklarının gecikmeksizin bir inceleme başlatmasını istedi.

 

RESTORAN AÇILIŞ SAATLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

HP lideri Özersay, yaz aylarına girildiğini, artık havaların akşamları da sıcak olmaya başlandığını ve dış mekanlarda oturmanın artık mümkün olduğunu söyleyerek “Hal böyle iken restoranların halen daha akşam 20:30’da kapanmasını istemek makul değildir. Özellikle dış mekanı bulunan işletmelere saat açısından ilave süre kolaylığı sağlanması gerekir. Sokağa çıkma yasağı ile  restoranların açık olacağı saatler örtüşebilir zira insanların büyük bölümü evlerine yakın mekanları tercih ederek çok daha uzun süre restoranda akşam yemeği yiyebilirler” diye konuştu. Özersay Meclis’te yaptığı konuşmada akşam sokağa çıkma yasağının ev ziyaretleri ve misafirliklerin azaltılması için alınmış olsa da nihayetinde bahçede oturma imkanının doğduğu bu dönemde artık bu saati gözden geçirmenin gerekli olduğunu da vurguladı.

ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE PAZARA HAS BİR AÇILIM YAPILMALI

Önümüzdeki hafta pazar günü anneler günü olduğunu da hatırlatan Özersay, gelecek haftadan itibaren pazar günleri konusunda bir açılımın da gerekli olduğunu, bu yapılmazsa zaten insanların cumartesi günü çok daha yoğun şekilde annelerini ziyarete gidip yemekli aile toplantıları yapacaklarının bilindiğini ve pazar günü bu imkan verilerek en azından yığılmanın önlenebileceğini de dile getirdi. 

CUMHURBAŞKANI EN ERKEN ZAMANDA MECLİS’E BİLGİ VERMELİDİR

Geçtiğimiz hafta Meclis’te yaptığı konuşmada Cenevre görüşmeleri konusundaki Halkın Partisi’nin görüşlerini ortaya koyduklarını ancak bu zirve öncesinde Meclis’e gelip bilgi vermesi gereken Cumhurbaşkanı’nın o dönemde temaslı isimlerin Cumhurbaşkanlığında tespit edilmesi ertesinde bu ziyaretin ertelendiğini söyleyerek “Ancak şimdi en azından Cenevre ertesinde mutlaka en kısa sürede Cumhurbaşkanı Tatar’ın Meclis’e bilgi verip yaptığı önerileri ve sürecin bundan sonrasını tartışması şarttır” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK ZAMMI DEMOKLES’İN KILICI OLARAK KULLANILIYOR

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ya da sorular yönelten Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Daha ucuza doğrudan alım yapılacağı söylenen akaryakıtın diğer ihale süreçleriyle alınan akaryakıtta olduğu gibi kükürt oranı denetimi yapılıp yapılmayacağını netleştirmek gerekir. Aksi halde çevre açısından ciddi bir zarar ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu. Özersay ayrıca Arıklı’nın doğal gaz ile elektrik üretiminin daha ucuza geleceğini söylerken bu tavırla taban tabana uyumsuz bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekerek “Siz gaz ile üretimi desteklediğinizi söylerken bizim hükümetimiz döneminde BOTAŞ ve KTMMOB ile bu konuda bir fizibilite çalışması başlatılmıştı ama sizler göreve gelince bu çalışmayı durdurdunuz” ifadelerini kullandı. Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın elektrik zammını kurumu istediği şekilde dizayn etmek, istediği şekilde alım yapmak ve benzeri hususlar için sürekli kendi yararına olacak şekilde Demokles’in kılıcı gibi kullandığına dikkat çekti ve zam konusunu sorguladı. Bu zammın Maliye tarafından mı karşılanacağını yoksa yine vatandaşın sırtına mı yükleneceğini sordu.

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