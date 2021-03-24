Özersay:Kıbrıs meselesinde sürece katkı koymaya gayret edeceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cenevre öncesi bilgilendirme toplantısı kapsamında görüşen HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özersay paylaşımında; ‘Bugün Cumhurbaşkanı sayın Tatar ve heyetiyle Cenevre’de yapılması planlanan zirve toplantısı öncesinde bir araya geldik. Hem bilgi aldık hem de Halkın Partisi olarak gerek Kıbrıs sorununun çözümü gerekse iki taraf arasındaki işbirliği konularına ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Bizim açımızdan Kıbrıs meselesi toplumsal bir meseledir, bu nedenle elimizden geldiğince görüş, öneri ve eleştirilerimizle Kıbrıs Türk tarafına ve sürece katkı koymaya gayret edeceğiz.’ dedi.