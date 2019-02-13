Özersay,Kıbrıslı Rum müzakereci Mavroyiannis ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis ile görüştüğünü belirtti .

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis ile görüştüğünü belirtti ve paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

Uzun bir aradan sonra Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis ile yeniden görüştük. Gerçekçi yaklaşımlarla tüm ilgili taraflarla diyalog halinde olmak gerek...Çalışmaya devam