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Özersay:“Meclisi toplayamayan bir hükümet varken halk iradesine başvurmak şarttır”

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in yaptığı “Erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz” açıklamasına tepki gösterdi.
Özersay:“Meclisi toplayamayan bir hükümet varken halk iradesine başvurmak şarttır”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in yaptığı “Erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz” açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, hükümet programında seçimin Ekim 2021 tarihinde yapılması uzlaşısı varken, gelecek yıl yapılmasının bir “erken seçim” olmayacağını söyledi. Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her siyasi partinin kendine göre bir ‘ideal erken seçim tarihi’ tabii ki olabilir, Halkın Partisi olarak biz Ağustos 2021’i hem aşı hem de turizm bağlamında bazı şeylerin netleşmesi sonrasındaki bir tarih olduğu için daha doğru buluyoruz. Ama ülkenin menfaatine olan, siyasi partiler olarak hepimizin oturup konuşup bir orta noktada, sağlık ve ekonomiye dair durumu da dikkate alarak makul bir tarihte buluşmamızdır. Hükümet programında bile Ekim 2021’de seçim uzlaşısı varken gelecek yıl seçim yapılsın önerisi, bugün konuşulduğu anlamda bir erken seçim anlamına gelmez, bir erken seçim olarak görülemez.”

“MECLİSİ TOPLAYAMAYAN BİR HÜKÜMET VARKEN HALK İRADESİNE BAŞVURMAK ŞARTTIR”

Hükümetin toplumda bir karşılığı olmadığını daha en baştan eğreti olduğunu, Meclis’i dahi toplayamadığını  aktaran Özersay, bütçenin bile muhalefetin gösterdiği olumlu yaklaşım sonucunda geçirebildiğini hatırlattı. HP Genel Başkanı, “Bu nedenle seçim tarihi konusuna makul yaklaşmak ama her durumda bu yıl yapılacak bir erken seçim tarihinde uzlaşmak ve halk iradesine başvurmak şarttır. Zaten erken seçimin hükümettekiler de dahil tüm siyasi partiler tarafından dillendiriliyor olmasının sebebi de bu hükümetin kayda değer icraat yapamayacak ve devam edemeyecek bir hükümet olduğunu herkesin görüyor olması değil midir?”

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