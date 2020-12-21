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Özersay:Özgürgün'ün dokunulmazlığının kalkmasını ben sağladım

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Özersay:Özgürgün'ün dokunulmazlığının kalkmasını ben sağladım
Özersay:Özgürgün'ün dokunulmazlığının kalkmasını ben sağladım

Kudret Özersay, Facebook hesabı üzerinden Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili yaptığı paylaşımına yapılan ''sen hükümetteyken niye istifasını getirmedin'' sorusuna

''ben dokunulmazlığının kaldırılmasını sağladım, ülkeye o nedenle gelmiyor belli ki. İstifası ilk kez onaya, oylamaya geldi. Yetki meclistedir, hükümette değil ama dediğim gibi hükümetteyken de dokunulmazlığını tarihimizde ilk defa eski bir başbakananın dokulmazlığının nasıl kaldırılmasında nasıl öncülük ettiğimizi ısrarcı olduğumuzu ve başardığımızı bilmiyor olamazsıınız.''

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