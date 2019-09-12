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Özersay:Parçalara rastlanması durumunda kimse dokunmasın!

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Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlamayla ilgili kriz masasının çalışmaları hakkında bilgi verdi.Özersay, patlamanın cephaneliğin sadece bir kısmında gerçekleştiğini söyledi.
Özersay:Parçalara rastlanması durumunda kimse dokunmasın!

Yolların trafiğe açıldığını da belirten Özersay, saabahın ilk saatlerinden itibaren havdan görüntü alarak genel bir durum tespitinin yapıldığını açıkladı.

Cephaneliğin sadece bir kısmında patlama olduğunu diğer kısımlarında bir hasar görülmediğini kaydeden Özersay, sıkıntının büyük ölçüde atlatıldığını paniğe gerek olmadığını belirtti.

Özersay, patlamanın basıncıyla bölgeye parçaların saçıldığını bu parçalara rastlanması durumunda kimsenin dokunmaması ve yetkilililere haber vermesini de istedi.

Arapköy ve civarındaki evlerin bahçelerine çocukların çıkarılmaması uyarısını yapan Özersay, patlama bölgesindeki tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Özellikle Türkiye basınında yer bulun bu civardaki turistik tesisin tahliye edildiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını ifade eden Özersay, bölgede panik halinin olmadığını, sadece uçuşu olan turistlerin havalaanına götürüldüğünü söyledi

(BRT)

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