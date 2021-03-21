Özersay:Pozitif çıkan hemşirelerden 2 doz aşısını olmuş olan da var

HP genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından paylaştı:

Gelen bilgilere göre bugünkü pozitif vakalardan virüse yakalanan hemşire arkadaşlarımız arasında iki doz aşısını olmuş olanlar da var. Bu da gösteriyor ki bilim insanlarının dediği gibi aşı, virüse yakalanma riskini azaltıyor ama ortadan kaldırmıyor. Hala etrafta “ben iki doz aşımı oldum zaten” diyerek maskesiz tedbir almadan dolaşanlar olduğunu bizzat gözlemliyorum. Gözünüzü seveyim rehavete kapılmayın, siz siz olun tedbiri elden bırakmayın.