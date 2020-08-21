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Özersay:Türkiye'nin Karadenizde bulduğu rezerv Doğu Akdeniz’deki sürecin bir ürünüdür

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Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Yıllardır denizlerdeki haklarımız konusunda ortaya koyduğumuz vizyonun gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sevincini paylaşıyoruz” dedi.
Özersay:Türkiye'nin Karadenizde bulduğu rezerv Doğu Akdeniz’deki sürecin bir ürünüdür

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Yıllardır denizlerdeki haklarımız konusunda ortaya koyduğumuz vizyonun gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sevincini paylaşıyoruz” dedi.


Özersay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz buldu” yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

 Özersay konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Doğu Akdeniz vesile oldu ve Türkiye ile KKTC yüzünü denizlere çevirdi, denizlerdeki haklarımıza sahip çıkmaya başladık, Türkiye Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle önce sismik daha sonra da kazı gemisi sahibi oldu. Karadeniz’de bulunan doğal gaz aslında tam da bu sürecin bir ürünü, bir sonucudur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin açıkladığı bu güzel ve umut veren gelişme aslında son yıllarda KKTC olarak Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de sahada dengeyi sağlama ve haklarımıza sadece kağıt üzerinde değil sahada da sahip çıkma politikasının da ne kadar doğru olduğunu göstermiş oldu; haklarımıza sahada sahip çıkma yaklaşımının siyasi bir manevra değil gerçekçi bir vizyon olduğu kanıtlanmış oldu.

İşte tam da bu nedenle Kıbrıs Türk halkının denizlerdeki haklarını sahada da savunmaya, buradaki kaynaklara ulaşarak bu zenginlikteki hakkımızı almaya dönük vizyonumuzu hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız.”

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