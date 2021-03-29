Özersay:Ülkede sanatçılar faaliyetlerini sürdüremezken, dizi çekiminde bu kurallara uyulmuyor

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis kürsüsünde ülkede çekilen TRT dizisine değinerek, ülkede sanatçılar faaliyetlerini sürdüremezken, dizi çekiminde bu kurallara uyulmadığının görüldüğünü kaydetti.

Özersay, 1 Nisan’da kapalı alanda bir gala gecesi düzenleneceği haberlerine değinerek, Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun önce seyirci olmayacak denmesi sonra provalarla ilgili kurallar nedeniyle monologlardan oluşan bir oyun hazırladığını ve online olarak sahnelediğini anlattı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun ülkede alınan kurallara uyduğu için bu kısıtlamalarla sanatını icra etmeye çalışırken, dizi için verilen izinlere işaret eden Özersay, “kurallar bazı sanatsal faaliyetleri, bazı insanları kapsamıyor mu” diye sordu.

Bazı sanatçıların işini icra etmediği takdirde para kazanamayacak noktada olduğuna da işaret eden Özersay, örneğin eğlence mekanlarında müzik yapanların büyük sıkıntı içinde olduğunu anlattı.

Özersay eğer kurallar bu müzisyenler için geçerli kılınır ancak dizi için geçerli kılınmazsa devlete olan güvenin sarsılacağına işaret etti.