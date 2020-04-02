Özersay:"Yetkililerden bilgi gizleyen pozitif vakalar tespit edildi, cezası 2 yıl hapis!"

Başbakan Yardımcısı Özersay, "Yetkililerden bilgi gizleyen pozitif vakalar tespit edildiğini" ve bu konuda Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Özersay, bu suçun cezasının 2 yıl hapislik olduğunu da anımsattı.

Başbakan Yardımcısı Özersay, "Yetkililerden bilgi gizleyen pozitif vakalar tespit edildiğini" ve bu konuda Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Özersay, bu suçun cezasının 2 yıl hapislik olduğunu da anımsattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin, yetkililerden "kimlerle temas ettikleri" konusunda bilgi gizledikerinin ya da bilerek ve isteyek hatalı bilgi verdiklerinin saptandığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "bu işin şakası yok" başlığıyla açıklamada bulunan Özersay, "Bu sorumsuzluk cezasız kalamaz. Bugün Başsavcımız ile görüştüm. Gerekli incelemeyi de yaptık. Az önce itibariyle bahse konu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"Cezası iki yıla kadar hapislik olan bu suçun işlendiği saptanırsa cezası da verilecek" diyen Özersay, kimsenin, toplum sağlığı ile oynamaya hakkının olmadığını vurguladı.

Özersay, konuyla ilgili Ceza Yasası'nda bulunan Madde 190'ı da, açıklamasının altına yerleştirdi:

Ceza Yasası Mad. 190: “Hayata tehlikeli olan bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan veya bulunduğunu bildiği veya bulunduğuna inanması için sebebi olan herhangi bir yasadışı veya ihmalkar bir davranışta bulunan herhangi bir kişi” yasaya göre suç işlemiş olur.

Kudret Özersay'ın paylaşımı şöyle:

"Bu işin şakası yok!

Covid 19 virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ederken testleri pozitif çıkan bazı kişilerin yetkililerden kimlerle temas ettikleri konusunda bilgi gizlediklerini ya da bilerek ve isteyerek hatalı bilgi verdikleri saptanmış durumdadır. Bu sorumsuzluk cezasız kalamaz. Bugün Başsavcımız ile görüştüm. Gerekli incelemeyi de yaptık. Az önce itibariyle bahse konu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cezası iki yıla kadar hapislik olan bu suçun işlendiği saptanırsa cezası da verilecek. KİMSENİN toplumun sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur.

Ceza Yasası Mad. 190: “Hayata tehlikeli olan bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan veya bulunduğunu bildiği veya bulunduğuna inanması için sebebi olan herhangi bir yasadışı veya ihmalkar bir davranışta bulunan herhangi bir kişi” yasaya göre suç işlemiş olur."