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Özge Yücesoy’un “İçimdeki Çocuk” adlı seramik sergisi 23 Nisan Cumartesi günü yapılıyor

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Özge Yücesoy’un “İçimdeki Çocuk” adlı seramik sergisi 23 Nisan Cumartesi günü yapılıyor.
Özge Yücesoy’un “İçimdeki Çocuk” adlı seramik sergisi 23 Nisan Cumartesi günü yapılıyor

Özge Yücesoy’un “İçimdeki Çocuk” adlı seramik sergisi 23 Nisan Cumartesi günü yapılıyor. “Cyprus Workshops Experimental Art Studio / Lapta 39” galerisinde yapılacak ve tek gün sürecek sergi, 23 Nisan Cumartesi, saat 10.00-16.00 arasında ziyaret edilebilecek.

İçimdeki Çocuk’ isimli sergi Özge Yücesoy’un ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor.  Yücesoy, 1998 yılından itibaren deneyimlediği seramik yolculuğunun bir özeti niteliğindeki bu retrospektif sergi için “bir iç döküş hikayesi” tanımlaması yapıyor.  

Yücesoy, gezdiklerini, gördüklerini, bilip öğrendiklerini, dokundukları ile hissettiklerini harmanlayarak çalışmalarını kişisel atölyesinde sürdürüyor. Yücesoy, tasarımcı kimliği ile yapmakta olduğu resim, seramik, fotoğraf, ahşap oymacılığı, deneysel mimari ve sanat tarihi okumaları yapıyor.

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