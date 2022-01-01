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Özgöçmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararı Hakkında Yargıya Müracaat Ettiklerini Açıkladı

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Özgöçmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararı Hakkında Yargıya Müracaat Ettiklerini Açıkladı
Özgöçmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararı Hakkında Yargıya Müracaat Ettiklerini Açıkladı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin temaslı kamu sağlık çalışanları” hakkındaki kararıyla ilgili yargıya müracaat ettiklerini açıkladı.


Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, kamu sağlık çalışanı olan kişiler dışındaki tüm kişilerin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararla karantinaya tabi olduğunu belirterek, “Bu kamu yararı ve kamu sağlığı için doğru olandır. Ancak kamu sağlık çalışanları söz konusu olunca bu düzenleme, kamu yararı ve kamu sağlığı gözetmeksizin ortadan kaldırılıyor” dedi.


Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 22 Aralık 2021 tarihinde, “Covid-19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanlarının (hatırlatma dozu dahil) kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edeceklerdir. Bu durumdaki sağlık çalışanları sıfırıncı gün, beşinci gün ve onuncu gün PCR testlerini yineleyecektir” şeklinde karar aldığını ifade eden Özgöçmen, bu kararın Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de 10. maddenin 3. paragrafında yayımlandığını bildirdi.


İbrahim Özgöçmen bu kararın, sağlık sorunu nedeniyle kamu sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara (kanser, diyabet, kardiyovasküler vb.) “temaslı” sağlık çalışanlarının müdahale etmesi, sağlık çalışanlarının “temaslı” meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya zorlanması anlamına geldiğini kaydetti.


Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, kararla ayrıca, “temaslı” sağlık çalışanlarının Covid-19 pozitif olma endişesi yaşarken, hata payı olmayan mesleklerini, hatasız bir biçimde yerine getirmelerinin umulduğunu belirtti.


Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerinin kamu sağlık çalışanları olduğunu ifade eden Özgöçmen, bu kararın ardından pek çok üyenin sendikaya şikayette bulunduğunu bildirdi.


Hemşireler ve ebelerin rotasyon usulü çalıştığını, yerine göre 17 saat, 14 saat ve 7 saat görevlerini hatasız bir biçimde yapmak durumunda olduğunu belirten İbrahim Özgöçmen, hemşirelerin görevlerini yerine getirdikleri servislerde tek bir mutfak ve tek bir dinlenme salonu olduğunu kaydetti.


Hemşirelerin ve ebelerin “temaslı” veya “temassız” olarak ayrılabilecekleri herhangi bir alanları bulunmadığına işaret eden İbrahim Özgöçmen, bu karar nedeniyle, “Covid-19 pozitif olması kuvvetle muhtemel kamu sağlık çalışanlarının”, hem hastalarla hem de meslektaşları ile temas kurmak zorunda kaldığını ifade etti.


Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, bu gerekçelerle, kamu sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve halk için, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı hakkında yargıya müracaat ettiklerini açıkladı.

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