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Özgöçmen: Doğabilecek tüm olumsuzlukların sorumluluğu Maliye Bakanı’na ait olacak

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHEB), “ek mesaiye gelmeme” eyleminin devam ettiğini belirterek, “doğabilecek tüm olumsuzlukların sorumluluğunun Maliye Bakanı’na ait olacağını” savundu. 
Özgöçmen: Doğabilecek tüm olumsuzlukların sorumluluğu Maliye Bakanı’na ait olacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHEB), “ek mesaiye gelmeme” eyleminin devam ettiğini belirterek, “doğabilecek tüm olumsuzlukların sorumluluğunun Maliye Bakanı’na ait olacağını” savundu. 


KTHEB Başkanı İbrahim Özgöçmen yazılı açıklamasında, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a, “Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın olmadığı bir toplantıda ek mesailer ile alakalı alınacak kararı kabul etmeyeceklerini” de bildirdi. 
Özgöçmen, eylemler neticesinde ilerleyen günlerde aksaklıkların çıkacağını da ifade ederek, şöyle devam etti:


“Yoğun bakım servislerinde personel eksikliğine bağlı yatak sayısında eksiltme yapılması zorunlu olmuş ve yatak azaltmaya başlanmıştır. Hali hazırda vardiya sistemini çevirebilmek için bile ek mesai yapılması gereken serviste çalışma saatlerini tamamlamak için görevde olan meslektaşlarımız dışında 2.ci bir nöbete yani ekstra nöbete gelinmeyeceği için serviste yatak eksiltilmek durumunda kalınmıştır. Bu aksaklık sonucunda yoğun bakım ihtiyacı doğabilecek tüm hastalar sevk edilmek durumunda kalınacaktır. Etkin ve verimli bir hizmet sunulabilmesi adına vardiyalarda mevcut hemşire sayısı yeterli bulunamayacağı için ciddi sorunlar yaşanmaması adına bu yol tercih edilmek durumunda kalınmıştır.”


Özgöçmen, daha anlaşılabilir olması adına 1 Ocak tarihinde tutulacak nöbetlerin tamamının ek mesai olması neticesinde içeride sendika üyesi bulunmayacağının da ayrı sorun yaşatacağına işaret ederek, sıkıntı yaşanması muhtemel bir iki günlük nöbetleri şöyle sıraladı:


“29 aralık günü 2/9 nöbetinde 1 hemşire, 9/7 nöbetinde ise 0 personel olacaktır. 30 aralık günü 9/7 nöbetinde 1 hemşire, 31 aralık günü 7/2 nöbet saatinde 0 hemşire, 1 ocak tarihinde ise 7/2 nöbetinde 1hemşire, aynı gün 2/9 ve 9/7 nöbetinde personel bulunmayacaktır. Arada yazmadığımız nöbetlerde ise 2 veya en fazla 3 personel bulunacaktır.


Yoğun bakım servisleri özellikli yerler olup yazdığımız sayılar bakımından servisin nöbetlerinin dönemeyeceği gibi etkin ve verimli bir hizmet sunulamayacaktır.”

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