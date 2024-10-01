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Özgöçmen: Geçici işçiler için ara emri aldık

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden Mahkeme Kararı: Geçici İşçi Kararı Durduruldu
Özgöçmen: Geçici işçiler için ara emri aldık

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın, kamu sağlık alanında birliğe kayıtlı olmadan hemşirelik yaptırılmasına olanak sağlayan kararına karşı açtıkları davada Yüksek İdari Mahkeme'nin lehlerine ara emri verdiğini açıkladı.

Özgöçmen, "Meslek onuru ve haysiyeti için mahkemedeyiz" başlıklı açıklamasında, hemşirelik mesleğinin “mevsimlik işçi” ve “geçici işçi” dayatmaları ile karşı karşıya kaldığını belirterek, hükümeti bu uygulamalara son vermeye ve yasa kurallarına uymaya davet etti.

Ayrıca, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra etmek isteyenlerin birliğe kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğunu hatırlatan Özgöçmen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile avukatlarına teşekkür ederek, mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

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