Özgöçmen: “Gerekirse kısa bir süre daha kapalı kalmak en doğru yaklaşım olacaktır”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası eski Başkanı Ali Özgöçmen, ülkenin tekrardan kısmi olarak açılmasının gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası eski Başkanı Ali Özgöçmen, ülkenin tekrardan kısmi olarak açılmasının gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı:

Vakitsiz ve kontrolsüz açılırsak yine kapanacağız.!

İstikrar istiyorsak,açılmak için bilimsel veriler göz ardı edilmemelidir.

Yeniden kapanmamak için,kontrolü kaybetmemek için,piyasa istikrarının tekrardan alt üst olmaması için gerekirse kısa bir süre daha kapalı kalmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Eğer onuda başaramayacaksak açılmak için temkinli davranmak olmazsa olmazdır.!