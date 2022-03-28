Özgöçmen: "Hayat pahalılığını" kaldırma çalışması var

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, kamu çalışanlarına "hayat pahalılığını" kaldırma çalışmasıyla ilgili iddiaları değerlendirerek, “Zaten hareketlenmekte olan sendikalara ve özellikle üyelerine bulunmaz bir motivasyon katacak.”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, kamu çalışanlarına "hayat pahalılığını" kaldırma çalışmasıyla ilgili iddiaları değerlendirerek, “Zaten hareketlenmekte olan sendikalara ve özellikle üyelerine bulunmaz bir motivasyon katacak.” dedi.

Özgöçmen’in açıklaması şöyle:

Sosyal medya haber sitesinde maliye bakanlığının "mali disiplin" adı altında kamu çalışanlarına "hayat pahalılığını" kaldırma çalışması/düşüncesinde olduğunu yazıyor.

Bu güzel haber.

Evet güzel haber, zaten hareketlenmekte olan sendikalara ve özellikle üyelerine bulunmaz bir motivasyon katacak.

Yaratılmaya çalışan enerjiyi kendi elleriyle bize verecekler.

Teşekkürler..!!