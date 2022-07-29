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Özgöray: Veterinerlerin Mağduriyeti Giderilsin

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Veterinerlerin Mağduriyetinin giderilmesi adına K.T. Veteriner Hekimler Sendikası'ndan açıklama geldi
Özgöray: Veterinerlerin Mağduriyeti Giderilsin

İşte açıklama!

17 yıl gibi uzun bir süreden sonra kamuya veteriner hekim alınması için münhal ilan edilmiş ve nispeten adil bir tüzükle sınav yapılmış ve toplamda 11 veteriner hekim kamuda kadrolu olarak göreve başlamışlardır. Kadroya geçen 5 hekim arkadaşımız kamuoyunda göç yasası olarak bilinen yasadan önce uzun yıllardır kamuda geçici statüde görev ifa etmekteydiler.

Geçici statüden kadroya geçen veteriner hekimler ilk kez kamuya atanan meslektaşlarından daha az bir maaşla göreve başlamışlardır. Kısacası göç yasası olarak bilinen yasadan girenler daha uzun yıllardır görev yapan meslektaşlarından daha yüksek maaşla işe başlamışlardır. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve adaletli maaş ilkesine açıkça aykırı bir durum oluşturmaktadır. On yıldan uzun sürededir kamuda veteriner hekim olarak görev yapan üyelerimiz yeni atanan meslektaşları ile aynı maaş ile görev yapmalarına neden olan ise yanlış
yapılan ve düzeltilmesi için defalarca görüştüğümüz 2017 yılında değişiklik yasalarından kaynaklanmaktadır. Söz konusu değişiklik yasalarında yeni girenlere ek haklar vermesine karşın geçmişte geçici statüdeki hekim arkadaşlarımıza bugün kadroya atanmalarına rağmen maaş artışı sağlayan yasa bendini seçme hakkı tanınmamıştır. Siyasi kamu görevlilerine görev sürelerinin sonunda bu hak tanınmasına karşın 13-16 yıldan uzun süredir görev yapan hekimlere bu hak tanınmamış ve anayasa açıkça ihlal edilmiştir.

Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için hukuki yollar dahil her türlü yaklaşımı göstererek sendikamız gereken tüm adımları atacaktır.

Dr. Vet. Hek. Erkut D. Özgöray
K.T. Veteriner Hekimler Sendikası
Yönetim Kurulu adına Başkan

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