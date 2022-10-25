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Özgül Altınör hayatını kaybetti

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Özgül Altınör hayatını kaybetti
Özgül Altınör hayatını kaybetti

Çevresinde çok sevilen biri olan Özgül Altınör hayata gözlerini yumdu.

 Altınör'ün vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Safiye Özgül Altınör'ün cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.

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