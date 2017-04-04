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Özgür: "Bunun halka bir faydası olur mu?”

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Özgür: "Bunun halka bir faydası olur mu?”
Özgür, açıklamasında Harmancı'nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu 2018 Haziran'ında banka borcunun biteceği bir noktadayız” açıklamasına ilişkin yorumda bulundu.

Eski Maliye Bakanı ve CTP Lefkoşa milletvekili Birikim Özgür, kişisel Sosyal Medya hesabı üzerinen gerçekleştirdiği açıklamasında, LTB Başkanı Harmancı’nın “2018 Haziran'ında banka borcunun biteceği bir noktadayız” açıklamasına ilişkin yorumda bulunarak, “192 milyon TL borcu olan bir kurumun sözcüsü bu borcun sadece 20 milyon TL'lik kısmının birkaç yıl içinde kapanacağı üzerinden propaganda yaparsa bunun halka bir faydası olur mu?” dedi.

LTB Başkanı Harmancı'nın açıklaması için tıklayınız

Özgür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

192 milyon TL borcu olan bir kurumun sözcüsü bu borcun sadece 20 milyon TL'lik kısmının birkaç yıl içinde kapanacağı üzerinden propaganda yaparsa bunun halka bir faydası olur mu?

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin borçlarının sorumlusu mevcut başkan değildir. Ancak devekuşu misali başımızı kuma gömerek halkımıza çağdaş standartlarda yerel hizmet götüremeyeceğimizi, yapısal olarak belediyelerin mali sürdürülebilirlik sorunlarını çözmek için merkezi hükümetin elini taşın altına koyması gerektiğini her fırsatta halka anlatması, halkı bilinçlendirmesi ve reform ihtiyacını topluma mal etmesi gereken de sorunların mağduru konumundaki yöneticilerdir.

Siyaseti salt profesyonel halkla ilişkiler mantığı ile ele alacaksak bazı görevler için adaylıkta iletişim fakültesi mezunu olma şartı getirelim olsun bitsin.

LTB zordadır, müsebbibi belki mevcut başkan değildir ve / fakat zorluklar aynen devam etmektedir. Bunu şeffaflıkla tartışmak ve çözüm önerilerini toplumsallaştırmak üzerinden siyaseti kurmak bence başta sol olmak üzere tüm siyasi görüşlerin en temel sorumluluğu olmalıdır...

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