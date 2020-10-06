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Özgür Gazete'nin avukatlarından "Dış Mihraklar" açıklaması

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Açıklamada, Özgür Gazete’nin, attığı manşet nedeniyle, KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişiler Müdürlüğü tarafından açıkça ve tehlikeli bir şekilde hedef gösterildiği ifade edildi.
Özgür Gazete'nin avukatlarından "Dış Mihraklar" açıklaması

Özgür Gazete’nin, Türkiye’nin seçimlere müdahale yaptığına yönelik haberinin ardından, Başbakanlık’tan “yabancı istihbarat örgütleri, Türkiye ile gerçekleştirilen çalışmaları manipüle ederek KKTC, seçim sonucu yönlendirmeye çalışılıyor” açıklaması üzerine Özgür Gazete’nin avukatlığını yapan Tacan Reynar ve Mine Atlı’dan ortak açıklama geldi.  

Açıklamada, Özgür Gazete’nin, attığı manşet nedeniyle, KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişiler Müdürlüğü tarafından açıkça ve tehlikeli bir şekilde hedef gösterildiği ifade edildi.

Gazetenin yayınlanan haberin ve fotoğrafların arkasında durduğu ifade edilirken, “Gazetecilik yaptığı için müvekkilimiz Özgür Gazete casuslukla suçlayacak kadar ileri giden bu anlayışa karşılık müvekillimiz Özgür Gazete en kısa zamanda başbakanlık aleyhine dava ikame edip hukuki yollara başvuracaktır” dendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Müvekillimiz olan Özgür Gazete bugün manşetten vermiş olduğu haber nedeniyle KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişiler Müdürlüğü tarafından basına yapılan açıklamada açıkça ve tehlikeli bir şekilde hedef gösterilmiştir. Bilinmesini isteriz ki müvekillimiz, derdi sadece özgür gazetecilik yapmak olan ve bu nedenle de kamu yararı için yayınladığı haberin çekilen her fotoğrafı ve yazılan her kelimesi ile arkasındadır. Adından da anlaşılacağı üzere hiçbir kurum ve kuruluşla bağlantısı olmadığı gibi herhangi bir yabancı istihbarat örgütü ile de ilşilisinin olmasının mümkün olmayacağını, bu asılsız ve çirkin ifadeleri asla kabul etmediğini belirtir. Gazetecilik yaptığı için müvekkilimiz Özgür gazete casuslukla suçlayacak kadar ileri giden bu anlayışa karşılık müvekillimiz Özgür gazete en kısa zamanda başbakanlık aleyhine dava ikame edip hukuki yollara başvuracaktır. Müvekillimizin gazetecilik etik değerleri çerçevesinde yayınlarını kamu ile paylaşmaktan asla geri adım atmayacağını da tüm kamuoyu ile duyuruz.

Avukat Tacan Reynar ve Avukat Mine Atlı”

 

NE OLMUŞTU?

AKP'nin KKTC'deki seçimler için Girne'de seçim üssü kurduğu ortaya çıktı

AKP ekibinin Girne'de bir büyük otelde konakladığı ortaya çıktı. AKP ekibinin 25 kişi olduğu ve  her akşam Kıbrıslı bazı siyasetçilerle gizli  toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

 

SEÇİME MÜDAHALE

Bir süredir Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldıkları TV programlarında KKTC'de 11 Ekim tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde müdahaleler olduğunu açıklamıştı.

İnternet portalı olan Özgür Gazete bugünkü sayısında seçime müdahalenin fotoğraflarını yayınladı.

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İlgili Haber: AKP'nin KKTC'deki seçimler için Girne'de seçim üssü kurduğu ortaya çıktı

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