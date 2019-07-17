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Özgür Gündem Davası'nda Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti

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Özgür Gündem Davası'nda Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti
Özgür Gündem Davası'nda Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti

29 Ekim 2016’da “Olağanüstü Hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması hakkında kanun hükmünde kararname” ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’ne, kapanma öncesi destek vermek için başlatılan “nöbetçi genel yayın yönetmenliği” kampanyasına katılan üç kişi beraat etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkan Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci yazar Ahmet Nesin’in tutuksuz yargılandığı dava, Çarşamba günü sonuçlandı.

Özgür Gündem gazetesi için bir gün süren nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptıktan sonra haklarında "terör örgütü propagandası" suçlaması ile dava açılan Önderoğlu, Fincancı ve Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti.

Önderoğlu, “Sevinçliyim ancak bir öfkemi de gizleyemeyeceğim. Murat Çelikkan ve Ayşe Düzkan’i neden haksızca hapiste tuttunuz? Neden onca gazeteci halen hapishanelerde ömür tüketiyor? Adalet varsa herkes için olsun” dedi.

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