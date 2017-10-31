Özgür Gündem davasında iki tahliye

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davanın 5'inci duruşmasında 441 gündür tutuklu olan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı tahliye edildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve geçen hafta mal varlığı TMSF tarafından satışa çıkarılan Özgür Gündem Gazetesi'nin Yayın Danışma Kurulu üyeleri ile yönetici ve yazarlarının yargılandığı dava, bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Aralarında yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci Necmiye Alpay gibi isimlerin bulunduğu dokuz sanıklı davanın bugün görülen beşinci duruşmasında, 441 gündür tutuklu olan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve 301 gündür tutuklu bulunan İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı tahliye edildi. Böylelikle 9 gazetecinin yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. Tüm sanıkların tutuksuz yargılanacağı davanın bir sonraki duruşması 6 Mart 2018 tarihinde yapılacak.

23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve saat 10.00'da başlaması beklenen duruşma, tutuklu sanıklar Kızılkaya ve Sancılı'nın Silivri Cezaevi'nden getirilmesinde yaşanan gecikme nedeni ile bir saat gecikmeli başladı. İzleyiciler için toplam 40 kişilik yerin ayrıldığı küçük bir salonda gerçekleştirilen duruşmaya bir grup sanık yakını ve gazetecilerin yanı sıra, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Hilmi Yarayıcı ile Gezi olayları sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da izleyici olarak katıldı.

"Örgüt bağlantısı çıkacak diye beklemeyin"

Duruşmanın başında söz alan Özgür Gündem Gazetesi avukatı Özcan Kılıç, Özgür Gündem Gazetesi'nin iktidara muhalif haberleri ile bilinen bir gazete olduğunu hatırlatarak, "2012 yılında yaptığı haberlerden dolayı gazete hakkında 2 günlük kapatma kararı verilmiş ancak bu karar AİHM tarafından haksız bulunmuştu ve Türkiye tazminat ödemeye mahkum edilmişti" dedi. Savcılığın bu davada sanık sıfatı ile yer alan Ragıp Zarakol ve Filiz Koçali'nin yurtdışında yaşamaları nedeni ile duruşmalara katılmamasını, mevcut tutuklu sanıkların tutukluluk halleri için bir gerekçeye dönüştürdüğünü öne süren Avukat Kılıç, "Bu dosyada aranan birilerinin olması, buradaki kişilerin suçu değil. O kişiler kaçak değil. Israrla örgütsel bir bağ aranıyor. Müvekkillerin örgüt bağlantısı çıkacak diye beklemeyin, çıkmayacak. Kendileri de anlattı herhangi bir örgüt bağı yok" dedi. Gazetecilerin tutuksuz yargılanmalarına dair Anayasa Mahkemesi'nin kararı olduğunu da hatırlatan Kılıç, söz konusu AYM kararını da mahkeme heyetine sundu.

BM raporunu örnek gösterdi

İddianamede ayrıca Özgür Gündem Gazetesi'nde yer alan haberlerde "devletin güvenlik güçlerinin faaliyetlerini kötüleme" yapıldığının vurgulandığını belirten Kılıç, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı "Türkiye'nin Güneydoğusu'nda İnsan Hakları" raporunu hatırlattı ve "Gazetede yayınlanan haberler, BM raporunun tespitleri ile örtüşmektedir" dedi. Gazetenin İmtiyaz Sahibi olan Kemal Sancılı'nın da haberlerden ve yazılardan değil, gazetenin mali işlerinden sorumlu olduğunu vurgulayan Özcan Kılıç, "Ancak müvekkilimiz Basın Kanunu kapsamında sorumluluğu olmamasına rağmen savcılık tarafından ısrarla haberlerden sorumlu tutuluyor. Burada yayın politikasıyla ilgili bir dava var. Ekonomik işleyişi konu alan bir dava olmadığı için Kemal Sancılı yargılanmamalı. Her iki müvekkilimiz içinde tahliye talep ediyoruz" diye konuştu. Avukat Kılıç, Eren Keskin hakkındaki yurtdışı yasağının da kaldırılmasını talep etti.

"Benim kalemim kırılmayacak"

Mahkeme Heyeti tarafından söz verilen İnan Kızılkaya ise 441 gündür özgürlüğünden yoksun olduğunu ve tecrit altında tutulduğunu söyledi. Özgür Gündem Gazetesi'nin 16 Ağustos 2016'da yüzlerce polis tarafından basıldığını hatırlatan Kızılkaya, "Polisler sanki düşman kalesini dağıtır gibi içeri girdiler. Bizi normal şekilde gözaltına alıp götürebilirlerdi ama 'biz size devletin gücünü göstereceğiz' dediler. Bizim elimizde kalemimizden başka bir şey yoktu" dedi. Özgür Gündem Gazetesi'nin muhalif bir gazete olduğunun altını çizen İnan Kızılkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Kürdüm. Asimile olmuş bir Kürdüm, savunmamı Türkçe yapıyorum. Hayatım boyunca hep devletin gücünü hissettim. Ama demokratik devletlerde vatandaş devletin gücünü değil, özgürlüğünü hisseder. Ben bir gazeteciyim. Sonuna kadar halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü savunacağım. Benim kalemimim kırılmayacak, tahliyemi talep ediyorum. Gazetecilik suç değildir."

Kızılkaya'nın savunmasının ardından söz alan Savcılık makamı, esas hakkında mütalaa için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesini ve Kızılkaya ile Sancılı'nın tutukluluğunun devamını istedi. Bunun ardından yaklaşık 20 dakikalık bir ara veren Mahkeme Heyeti, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı'nın yurtdışı yasağı ile birlikte tahliyesine karar verdi. Böylelikle Özgür Gündem davasında tutuklu tanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 6 Mart 2018 tarihinde görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan Özgür Gündem iddianamesinde yargılanan 9 gazeteci, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası" suçlarıyla yargılanıyor. Dava kapsamında 4 buçuk ay tutuklu kalan yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci Necmiye Alpay ve Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya 29 Aralık 2016 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.