Özgür Gündem davasında Nadire Mater'e 15 ay hapis verildi, ceza ertelendi

6 kişi hakkında 7,5 yıldan 10,5'a kadar hapis cezası isteniyor

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri Nadire Mater, Jülide Kural, Murat Uyurkulak, Hasan Cemal ve Yıldırım Türker ile yazarı İlham Bakır bugün hâkim karşısına çıkıyor.

bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği Kampanyası’na katılanlardan beşinin davasına bugünkü duruşmalarla devam ediliyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme Nadire Mater'i 15 ay hapis ve 6 bin TL para cezasına çarptırdı, hapis cezası ertelendi. Son sözü sorulan Mater, “Bu dosyanın düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum” diyerek mahkemeye hitaben şöyle konuştu:

Bu dava kamuoyuna Özgür Gündem'in ve Kürt medyasının nasıl bir baskıyla karşı karşıya olduğunu göstermiş oldu. Bu bağlamda sizlere de teşekkür etmek gerekiyor."

Son savunmayı Mater'in avukatı Meriç Eyüboğlu yaptı.

Özgür Gündem gazetesinin yayın hayatı boyunca kapatmalardan çalışanların tutuklanmasına ve öldürülmesine kadar çeşitli baskılarla mücadele ettiğini belirten Eyüboğlu, Mater'in de gazeteyle dayanışmak amacıyla, gazetenin başlattığı Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği Kampanyası kapsamında bir günlük genel yayın yönetmenliği yaptığını aktardı.

Bu davaları “Önemli olan bu haberlerin bugün yargılama konusuyken, kamuoyunca Çözüm Süreci, Dolmabahçe Mutabakatı olarak adlandırılan süreçte yargılama konusu olmaması” şeklinde değerlendiren Eyüboğlu, Mater için istenen Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2 maddelerinin 2013'te değiştiğini hatırlattı, maddelere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına uygun hale getirilmesi için “cebir ve şiddete teşvik unsuru” eklendiğini hatırlattı:

“Mahkeme, hem değişiklik gerekçesini hem de AİHM standartlarını dikkate almalı. Keşke savcı da mütalaasında bunları dikkate alsaydı.”

AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına göre yasaklanan örgüt üyeleri ile röportaj gibi haberlerin ifade özgürlüğü ihlallerine bahane olamayacağını vurgulayan Eyüboğlu, “Röportaj ve ya beyanların hükümet politikasını küçük düşürücü olması bunu haklı çıkarmaz” diye ekledi.

"Hukuki bir yargılama değil"

“Hukuki bir yargılama ile karşı karşıya değiliz” diyen Eyüboğlu “Türkiye'nin ifade özgürlüğü sicilinin bu kararlarla daha da bozulmaması kanaatindeyiz” diyerek savunmasını bitirdi.

Kılıç: Savcılık ciddi davranmıyor

Avukat Özcan Kılıç da Mater'in, Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince yargılandığını ama yayın yönetmenliğinin sadece dayanışma amaçlı olduğunu vurguladı.

Kılıç şöyle konuştu:

“Nadire Mater yasadaki 'gibi' zarfından dolayı burada sanık. (Basın Kanunu’nun 11. maddesinde şu ifade geçiyor: Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur.)

"Yayın Yönetmenliği yapan İhsan Eliaçık, Melda Onur, Sebahat Tuncel gibi isimler de var. Özgür Gündem için özel atanmış iki savcı, Eşref Durmuş ve Gökhan Yolasığmaz, bu kişilerin ifadelerini aldılar ve bu maddeye dayanarak takipsizlik kararı verdiler.

“Savcılık tüm işlerde ciddi davranmıyor. Yazarların gerçek olup olmadığı savcılık da mahkeme de araştırmıyor, ihbar etmedikçe sorumlu siz oluyorsunuz.”

Fikret Demir başkanlığında mahkeme heyeti, Mater'i Terörle Mücadele Kanunu'nun "propaganda" başlıklı 7/2 maddesince 15 hapis cezasına çarptırdı, ceza ertelendi.

Mahkeme, Mater'e "örgüt açıklamalarını basma ve yayınlama" suçlamasıyla 10 ay hapse denk gelen 6 bin TL para cezası verdi.

Davada yargılanan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri şunlar:

Nadire Mater, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi, 10,5 yıla kadar hapis istendi.

Jülide Kural, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaasını verdi, 10,5 yıla kadar hapis istedi.

İlham Bakır (yazar), İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakında mütalaa verildi, 7,5 yıla kadar hapis istendi.

Murat Uyurkulak, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaasında 7,5 yıla kadar hapis istedi.

Hasan Cemal, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaasında 7,5 yıla kadar hapis istedi.

Yıldırım Türker, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaasında 7,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

9 Mart

Nöbetçi Yayın Yönetmenleri davaları Mart, Nisan, Mayıs ve Temmuz’da devam edecek. Diğer duruşmalar ise şunlar:

Kumru Başer, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaasında 7,5 yıla kadar hapis istedi.

Necmiye Alpay, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, savcı esas hakkında mütalaa verdi, "propaganda"dan hapis istedi.

Dicle Anter, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi,10,5 yıla kadar hapis istendi.

Derya Okatan, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi,10,5 yıla kadar hapis istendi.

Ayşe Batumlu, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi, 7,5 yıl hapis istendi.

Faruk Balıkçı, 9 Mart, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa verildi, "propaganda" suçlamasıyla hapsi istendi.

16 Mart

Hakkı Boltan, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

Nevin Erdemir, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

Hasan Hayri Şanlı, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

21 Mart

Şebnem Korur Fincancı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

Erol Önderoğlu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

Ahmet Nesin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

11 Nisan

Veysi Altay, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

Can Dündar, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi.

18 Nisan

Hüseyin Tahmaz, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemezi.

20 Nisan

Tuğrul Eryılmaz, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, saat 10.10.

9 Mayıs

Ayşe Düzkan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

Hüseyin Akyol, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

Ragıp Duran, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

M. Ali Çelebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi.

16 Mayıs

Murat Çelikkan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa veren savcı 7,5 yıla kadar hapis istedi.

Beyza Üstün, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaa veren savcı 7,5 yıla kadar hapis istedi.

4 Temmuz

Ertuğrul Mavioğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Faruk Eren, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Celal Başlangıç, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Ömer Ağın (Özgür Gündem yazarı ), İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

İhsan Çaralan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Celalettin Can, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Fehim Işık, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.

Öncü Akgül, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi.