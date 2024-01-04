  • BIST 7506.03
  • Altın 1952.092
  • Dolar 29.7712
  • Euro 32.6836
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Özgür İçme’nin babası: ‘Özgür’üm, babam ben buradayım’ diye defalarca bağırdım

» »
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında dinlenen Özgür İçme’nin babası Meriç İçme ve annesi Necla İçme de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Necla İçme, “Çocuklarımızın hayallerini söndürdüler, 72 can aldılar şikayetçiyim”
Özgür İçme’nin babası: ‘Özgür’üm, babam ben buradayım’ diye defalarca bağırdım

Çocukları güle oynaya Adıyaman’a gönderdiklerini belirten Meriç İçme, 6 Şubat sabahı depremi öğrendiklerini, tüm ailelerle birlikte devletin ayarladığı uçakla Adıyaman’a geldiklerini anlattı.

Akşam Adıyaman’a vardıklarını dile getiren İçme, binanın yıkıldığını bildiklerini ama bir yıkıntıyla karşılaşacaklarını bilmediklerini söyledi. Telefonların küçük ışıklarıyla enkazın üzerine çıkıp çocuklarını aradıklarını ifade eden İçme, elleriyle çocuklarını aradıklarını ve bir kum yığını bulduklarını dile getirdi.

İki gün boyunca kendileri bir şey yapamayınca, çocukların kendi başına çıkacaklarını düşündüklerini kaydeden İçme, ancak iki günün sonunda çocukları tek parça alabilmeyi umut etmeye başladıklarını söyledi.

Dördüncü gün çocukların enkazdan çıkarılmaya başladığını ifade eden İçme, cesetlere defalarca baktıklarını aktararak, “Çocukları temizleyip daha düzgün nasıl gösterebilirler diye düşünüyordu arkadaşlar” ifadesini kullandı.

-“Özgür’üm, babam ben buradayım”

İçme, “Ben çocuğuma, ‘Özgür’üm, babam ben buradayım’ diye defalarca bağırdım. ‘Donarak öldüler’ diyen Bozkurt var ya, çocuklarımızdan hiç ses yoktu. Siz çocuk katilisiniz” şeklinde konuştu.

Katillerin cezasını kesmeye, adaleti sağlamaya geldiklerini vurgulayan Meriç İçme, “Bunu geride kalan yek kızım için istiyorum” dedi.

Annesi Necla İçme de, oğlu adına sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Oğlunu aramaya gidemediğini dile getiren İçme, eşine, “Bana oğlumu getir” dediğini kaydetti.\

Necla İçme, “Kurtulacaklarına inanıyordular ama oğlum diğer çocuklar gibi bayrağa sarılı geldi. Çocuklarımızın hayallerini söndürdüler, 72 can aldılar şikayetçiyim” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek borcu olanları uyardı04 Ocak 2024 Perşembe 16:02
  • 6 Aylık HP %50,3104 Ocak 2024 Perşembe 15:59
  • Acılı anne: KKTC’den bize yarım eden herkese teşekkür ederim. Ayağının altını öpsek azdır04 Ocak 2024 Perşembe 15:11
  • Müzeyyen Gökçen’in babası: Ben çocuğumu alma cesaretini bile gösteremedim04 Ocak 2024 Perşembe 15:10
  • Tur rehberi Tahsin Cem Efe’nin babası: Biz boş yaşıyoruz, biz ölüyüz04 Ocak 2024 Perşembe 15:09
  • Töre İngiliz Parlamenterleri kabul etti04 Ocak 2024 Perşembe 15:09
  • Aykan Ekiz’in babası Murat Ekiz: Olası kast istiyorum04 Ocak 2024 Perşembe 15:08
  • Hayal Gençalioğlu’nun annesi: Her iki cihanda da yakanızdayım04 Ocak 2024 Perşembe 15:07
  • Nehir Çevik’in kardeşi: Kardeşim karanlıktan korktuğu için mezarına ışık koydum04 Ocak 2024 Perşembe 14:53
  • Aras Aktuğralı’nın babası: Deprem öldürmedi bizi, siz öldürdünüz. Katilsiniz04 Ocak 2024 Perşembe 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti