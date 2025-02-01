Özgür Özel: '2025 yılında sandık gelecek'

Özgür Özel teğmenlerin ihraç edilmesine tepki göstererek, 'Eğer o disiplin kurulundakiler gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun disiplin kurulu olsalar, teğmenleri değil, teğmenleri disipline verenleri ordudan atarlardı,' dedi.

Özgür Özel teğmenlerin ihraç edilmesine tepki göstererek, 'Eğer o disiplin kurulundakiler gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun disiplin kurulu olsalar, teğmenleri değil, teğmenleri disipline verenleri ordudan atarlardı,' dedi.

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumartesi günü İzmir'de yaptığı açıklamada erken seçim çağrısını tekrarlayarak ''2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız,'' dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olan CHP son aylarda erken seçim çağrılarını sıklaştırmış durumda. İstanbul'daki Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yapılan operasyonlar ve İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmalar da bu süreci hızlandırdı. İmamoğlu'na açılan iki soruşturma sonrası CHP lideri Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerini söylemişti. Geçen hafta partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının CHP üyeleri tarafından belirleneceğini belirtti.

Özgür Özel yaptığı açıklamada, "2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Aksi takdirde biz bu milletin önüne bir sandık koyacağız ve bu milletin bu iktidardan artık desteğini çektiğini göstereceğiz. Bunun bir başka yolu yok," dedi.

Aday belirleme sürecine başladıklarını belirten Özel, süreci şöyle anlattı: ''Ortak akıl artık bizim adayımızın belli olması yönünde. En geniş katılımla belirleyelim dedik. En geniş katılım kim? Ya sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Burada da şöyle bir süreç tarif ettik. Dedik ki üyelikleri açalım ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyen herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine davet edelim, dedik. Şu anda online üyeliklerde günlük 10-12 kat artış var.''

Teğmenlerin ihracı

Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla 'demokratik ve laik cumhuriyet' yemini eden beş teğmen ihraç edildi. Teğmenlerle birlikte üç disiplin amiri de ihraç edildi.

Özel bu duruma tepki göstererek "Eğer o disiplin kurulundakiler gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun disiplin kurulu olsalar, teğmenleri değil, teğmenleri disipline verenleri ordudan atarlardı,'' dedi.

Soruşturma açılmadan sekiz gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teğmenleri tebrik ettiğini anlatan Özel, ''Sekiz gün sonra sosyal medya linciyle birtakım şeriatçı hesaplar teğmenleri hedef gösteriyor. O da bu yola giriyor. Bu yolun yol olmadığını kendisine söylemiştim. Teğmenlerin önlerinde koca bir ömür var ve onlar mutlaka hakkını alacaklar,'' dedi.