Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayımızı 1,6 milyon parti üyesi belirleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını açıkladı ve sandık kuracaklarını söyledi.

Yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu anlatan Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" dedi.

CHP lideri, cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin belirleyeceğini vurguladı ve bu sürece katılmak isteyenlere partiye üye olma çağrısı yaptı.

Özel, "Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da 'partim görev verirse' diye başlayarak kurduğu onurlu cümlelere teşekkür ediyorum" dedi.

Özel, " Genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına, Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle bugün başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Özel, partisinin yeni yol haritasını geçen hafta açıklamayı planlıyordu. Ancak Bolu Kartalkaya'daki yangın nedeniyle bu program iptal edildi.

CHP lideri Özel, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için Ankara'ya gelen İmamoğlu ile 27 Ocak Pazartesi bir araya gelmişti.

Sandık kurulacak

CHP tüzüğüne göre cumhurbaşkanı adayı Meclis grubu tarafından belirleniyor.

Ancak parti kurullarında aday belirleme yöntemi olarak ortak görüş, üyelerin katılacağı önseçimle belirlenmesi olmuştu.

Bu çerçevede, "Dijital Demokratik Katılım" yöntemi kullanılarak üyelerin online olarak adayı belirlemesi planlanıyordu. Ancak parti yönetimince yapılan son değerlendirilmelerde sandık kurulması kararı alındı.

Üyelerden çıkan aday, tüzük gereği Meclis grubunun da onayına sunulacak.

'Koltuk paylaşımı' görüntüsü verilmeyecek

Siyasi kulislerde, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü de konuşuluyor.

Ancak CHP'de bu formüle sıcak bakılmıyor.

Sadece cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesinin planlandığını belirten CHP kaynakları, "Seçimden sonra Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı önerilebilir. Ama Altılı Masa sürecindeki gibi bir 'koltuk paylaşımı' görüntüsü seçmende kaygılara yol açar. O nedenle cumhurbaşkanı yardımcılığı veya başka bir görev için isimler gündeme gelmeyecek" yorumu yapılıyor.

CHP'li kaynaklar Özel'in aday yoklamasına girmeyeceğini ifade ediyorlar.

Özel'in her seferinde aday olmayacağını açıkladığı, bu nedenle, partinin yaptırdığı anketlerde de yer almadığı ifade ediliyor.

Özel'in bu nedenle cumhurbaşkanı için yapılacak önseçim listesinde de yer almayacağı ifade ediliyor.

Muhalefetle nasıl bir diyalog kurulacak?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, kayyum atamaları ve İmamoğlu'na soruşturmaları da dikkate alan CHP yönetimi, 2023 seçimleri sonrasında dağılan Millet İttifakı partileri dahil, muhalefeti bir araya getirmek için de adım atmayı planlıyor.

Ancak, Altılı Masa'nın başarısız olduğunu düşünen CHP yönetimi, benzer bir formül düşünmüyor.

Özdağ'ın tutuklanması sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile CHP lideri Özel'in Çağlayan Adliyesi'nde buluştuğuna dikkat çekilerek önümüzdeki süreçte, muhalefetle diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesine dönük yeni adımlar atılacağı vurgulanıyor.

Adaylık ilanında takvim tartışması

CHP'de "cumhurbaşkanı adayının erken ilan edilmesi" tartışması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, hakkındaki "ahmak davası" yüzünden, siyasi yasak uygulanması ihtimali nedeniyle başladı.

Bu süreçte, seçime uzun süre olması nedeniyle, adaylık tartışmasının partide bölünme yaratacağı, belirlenen adayın iktidar tarafından yıpratılacağı gerekçesiyle parti yönetimi de bu seçeneğe mesafeli bakıyordu.

Ancak, Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarının tutuklanması, Ekrem İmamoğlu hakkında arka arkaya soruşturmalar açılmasının ardından CHP'de yapılan iç toplantılarda, "adayın belirlenip ilan edilmesi" güçlü bir seçenek olarak öne çıktı.

Bazı parti yöneticilerin, adayı şimdiden ilan etmeye çekincesi olsa da, ağırlıklı görüş, siyasi yasak ve tutuklama ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının şimdiden ilan edilmesi yönünde oldu.

'İmamoğlu da adayın açıklanmasını istiyor'

CHP kulislerinde, İmamoğlu'nun başta adayın erken ilan edilmesine karşı olduğu, ancak yaşanan son gelişmeler nedeniyle kendisinin de adaylık açıklamasını öne almak istediği konuşuluyor.

İmamoğlu'na yakın bazı parti yöneticileri de BBC Türkçe'ye, "çok geç olmayan bir takvimle" adayın parti örgütlerine sorularak açıklanmasının planlandığını ifade ettiler.

Parti içinde İmamoğlu'nun adaylığının erken açıklanmasının avantajlarına ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

Erdoğan, adaylık niyetini açıkladı. İmamoğlu'nun adaylığının ilan edilmesi siyasi olarak onları eşit kılar.

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra yargı kararıyla siyasi yasaklı olur ya da tutuklanırsa Erdoğan siyasi rakibini hukuksuzca saf dışı bırakan cumhurbaşkanı olarak tarihe geçer. Böyle bir durumda, seçmen mağdurdan yana olur ve CHP kimi aday gösterirse seçilir.

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrasında muhalefet partileri arasında daha güçlü bir diyalog başladı. Bu diyalog ilerleyen günlerde daha ileriye taşınacak. Muhalefetin bir arada durmasını sağlamak için adayın erken belirlenmesi avantajlı olabilir. Muhalefet, Erdoğan'a karşı güçlü bir isim olan İmamoğlu etrafında buluşabilir.

Mansur Yavaş ikna edilebilir mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık iddiası olduğu biliniyor.

Bazı CHP kurmayları, adayın parti örgütlerine sorularak belirleneceğini ve Yavaş'ın da istemesi halinde örgüt yoklamasına gireceğini belirterek, "Zaten örgüt onu tercih ederse, diğer adaylar bu sonucu kabullenir. Ama örgütlerden İmamoğlu çıkarsa Mansur Yavaş da buna karşı çıkmaz" görüşünü savunuyor.

Bu görüşü savunanlar, 2019 yerel seçimlerinde ideolojik olarak İYİ Parti'ye yakın olmasına karşın Yavaş'ın CHP'yi tercih ettiğini anımsatıyorlar.

'CHP hala birinci parti, AKP erken seçime yanaşmaz'

CHP içinde bir grup ise, adayın erken açıklanmasının sakıncalı olduğu görüşünde.

Bu görüşlerini parti kurullarında da dile getiren isimler, en önemli gerekçe olarak "ufukta bir erken seçim olmamasını" gösteriyorlar.

CHP'nin son MYK toplantısında, kamuoyu araştırmaları masaya yatırıldı.

Anketlerde CHP'nin 4 puan farkla AKP'nin önünde olduğuna dikkat çeken bazı MYK üyeleri, AKP'nin bu tabloyla erken seçime gitmeyeceğini belirterek "İktidarın elinde sınırsız olanak var. Seçime kadar geçecek 2-3 yıllık sürede, adayın ve partinin bu süreci zarar görmeden, yıpranmadan yürütmesi çok zor olur" yorumunu yaptı.

Adayın erken açıklanmasının bir başka sakıncası olarak ise İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali gösterildi.

Bazı parti kurmayları, Yavaş'ı ikna edecek bir formülle İmamoğlu'nun adaylığının ilan edilmesini önerdi.