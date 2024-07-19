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Özgür Özel, Eroğlu'nu ziyaret etti

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Türkiye’de ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yetkililerinden bir heyet 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.
Özgür Özel, Eroğlu'nu ziyaret etti

 Türkiye’de ana muhalefet Cumhuriyet Halk  Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yetkililerinden bir heyet 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

Görüşme Derviş Eroğlu’nun Köşklüçiftlik’teki ofisinde yer aldı.

 

CHP heyetinde CHP Genel Sekreteri Selim Sayek Böke, Dışişlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek, eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Barış Harekatı döneminin Çalışma Bakanı Önder Sav ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata yer aldı

Görüşmede basına açıklama yapılmadı.

 

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