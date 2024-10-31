Özgür Özel "Esenyurt'ta darbe yaptılar" dedi, İstanbullulara çağrı yaptı: Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasınının "darbe" olduğunu söyledi.

Özel, Esenyurt'ta yapılacak protesto gösterisinin yerinin değiştirildiğini belirterek, "Bizim sayımızı az göstermek isteyenlere inat, saat 16.00'daki buluşma yeri Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir" dedi. Özel, vatandaşları Esenyurt'a çağırarak, "Saat 16.00'da Esenyurtlularla, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini, İstanbul'un iradesini ve Türkiye'nin geleceğini savunacağız" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması üzerine MYK toplantısını Esenyurt'ta yapan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya katılmadan önce açıklama yaptı.

Özel, şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyım atanarak darbe yapıldı. Tüm yöneticilerimizle birlikte Esenyurt'tayız. MYK toplantımız Esenyurt ilçe binamızda toplanmış durumda. Ben de birazdan oraya katılıp toplantıya başkanlık edeceğim. Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesi'ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya polis barikatları kurarak, o meydanı daraltıp bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk, 'Esenyurt'un en büyük meydanı neresi?' diye; 'Cumhuriyet Meydanı' dediler. O yüzden bizim sayımızı az göstermek isteyenlere inat, saat 16.00'daki toplanma yeri Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00'da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Saat 16.00'da Esenyurtlularla, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini, İstanbul'un iradesini ve Türkiye'nin geleceğini savunacağız."