Özgür Özel: Kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin, bundan sonra sokaklardayız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde de binlerce kişi İstanbul Saraçhane'de toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş burada göstericilere hitap etti.

20 Mart akşamı da Şaraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hükümet istifa" sloganları attı.

Özel, "Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda, binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitap eden Özel, "En çok sokaklardan korkarsın. Artık sokaklarda, meydanlardayız, korkmaya devam et. Sokaklar bizimdir." dedi ve "Milletin verdiği yetkiyi kayyımla almak istersen, İstanbul'un yetkisini sana teslim etmeyeceğiz" diye devam etti.

Özel, 23 Mart Pazar günü İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçimi hatırlattı:

"Pazar günü tüm Türkiye'de sokaklarda mıyız? CHP'liler sandık başına giderek cumhurbaşkanı adayını seçecek."

Adalet Bakanı Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.

"Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır." diyen Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir."

19 Mart'ta yaptığı konuşmada da Özgür Özel, "Pazar günü binler, on binler, milyonlar hep birlikte sokaklardayız, sandıktayız, meydanlardayız. 86 milyonu... Mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum" demişti.

Mansur Yavaş, "umut" vurgusu yaptı, "CHP olarak bu ülkeyi 101 yıldır yalnız bırakmadık, asla bırakmayacağız" dedi.

19 Mart akşamı neler yaşandı?

CHP'nin, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart akşamında İBB binası önünde toplanma çağrısına binlerce protestocu katıldı.

Özel burada yaptığı konuşmada, "Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir" dedi.

İmamoğlu'nun kazandığı seçimleri hatırlatarak "Bükülemeyen el yargıyla kırılıyor" diyen Özel, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi, milli iradeye yapılan darbe girişimiydi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Yenileceğini bildiğin için İmamoğlu'na zulüm ediyorsun... Var mısın Erdoğan karşımıza çıkmaya?" diye sordu.

Özel, "İptal edilen şey İmamoğlu'nun diploması değil Türkiye'de yaşayan herkesin hukuk güvencesidir, can ve mal güvencesidir" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, daha erken saatte Saraçhane'de yaptığı ilk açıklamada da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı.

Özel, "Bugünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı geçmiş dönemde mahkeme mahkeme gezdirilip istenen kararları alan bir seyyar giyotin olarak gezdirilmiştir. Sonra ödüllendirilip Erdoğan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı" dedi.

Özel ayrıca savcılığın açıklamasında "Suç örgütü lideri yazdıkları yerde yanlışlık var İmamoğlu yerine Erdoğan yazılmalıydı" dedi.

Özel, sadece parti üyelerini değil, diğer muhalefet partili seçmenleri de önseçime davet ederek sandığa sahip çıkmalarını istedi.

İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yapılacak ön seçime tek aday olarak girerek CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi bekleniyordu.

Özgür Özel Halk TV yayınına bağlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve "Sizin cuntadan ne farkınız var? Pazar günü kurulacak sandığa darbe yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size" diye konuştu.