Özgür Özel: Soylu’ya en iyi cevap Trabzon Meydanı

Özgür Özel şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz’de büyük bir coşkuyla karşılanması birilerinin kimyasını bozdu. İmamoğlu’nun Trabzonlu olmasından yola çıkarak Trabzonlulara ve Ekrem İmamoğlu’na Pontus benzetmeleri iktidar partisinin bu ülkeyi birleştirebilecek bir dili terk ettiğini İstanbul’u da kucaklamasının mümkün olmadığını gösteriyor. Dün Trabzon Meydanındaki görüntüler hem Esenler Belediye Başkanı’na hem de Süleyman Soylu’ya verilecek en iyi cevaptır. Trabzonlular Soylu’ya o koca meydanı doldurarak esas cevabı vermiştir. Geçmişte hırsız dediler tutmadı şimdi de Pontus demeye başladılar. Bunun da İstanbul’da yaşayan Trabzonlulara ne büyük hakaret olduğunu hepimiz görüyoruz. Trabzonlu seçmen bizim uşağa ayıp ettiler diyorlardı, o yanlışın düzeleceğini başta Trabzon’da Giresun’da, Ordu’da gördük.

CANİKLİ GÖREVDEN ALINSIN

Bakanlık da yapmış bir genel başkan yardımcısı utanmadan sıkılmadan Pontuslularla mücadele eden Topal Osman’ın AK Parti, Pontus’un da Ekrem İmamoğlu ve CHP olduğunu açık ifadelerle söylemiş. Bir yandan AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ‘böyle bir ayrımcı dili kullanmak yok, dil sürçmesi oldu, birileri bunu köpürtüyor’ dedikten sonra partisinin genel başkan yardımcısı aynı zamanda da İstanbul milletvekili Nurettin Canikli, “Topal Osman Ağa’nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı verdiği mücadelenin bir benzerini biz şu anda yine biz torunları tarafından verilmesiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu böyle bir yükle böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. O zaman Topal Osman Ağa hangi amaçla kime karşı mücadele vermişse şimdi aynı projesi hayata geçirmeye çalışanlara karşı o projesi akamete uğratmak için Giresunlular olarak çalışmayı sürdüreceğiz.” Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkan Giresunluları Pontuslular olarak gören bir zihniyet. Eğer Canikli ile ilgili bir düzeltme, bir görevden alma duymayacaksak herkes bilsin ki bu Ak Parti’nin kurumsal tavrıdır. Bir genel Başkan yardımcısının tekzip edilmeyen sözleri İstanbul halkına da çok büyük bir hakarettir.

SOYLU’YA GÖNDERME

Soylu dönmüş Trabzonluların Ekrem İmamoğlu’na müthiş bir şekilde sarması ve kendisine gösterilen tepkiden sonra dönmüş ‘Ben Trabzonlular üzerinden hiç istismar yapmadım bundan sonra da yapmam Trabzonlu kimliğimi kullanmam’ demiş. Son 3 gününe baktım programında. 4 Haziran’da Trazbon’da, 5 Haziran günü Arnavutköy’de Trabzonlular Derneği’nde ve bugün de Esenler Trabzonlular Derneği Güngören Karadeniz Dernekleri ve Of Eğitim Derneğine 3 ayrı ziyarette bulunacak. Son 3 günlük programı bu.”