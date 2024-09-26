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Özgür Özel'den AKEL Genel Sekreteri Stefanou'ya tepki: Konuşması bitene kadar dışarıda bekledim

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Kıbrıs Barış Harekâtı’na “işgal” diyen AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’ya CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki gösterdi, "Konuşması bitene kadar dışarıda bekledim, ondan sonra girdim, söz istedim ve Barış Harekâtı ile ilgili bir konuşma yaptım" dedi.
Özgür Özel'den AKEL Genel Sekreteri Stefanou'ya tepki: Konuşması bitene kadar dışarıda bekledim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Kıbrıs Barış Harekâtı’na “işgal” diyen Kıbrıs Rum Kesimi AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’ya tepki gösterdi.

Önce salondan ayrılan Özel, daha sonra söz alarak “Bülent Ecevit, bütün dünyaya Barış Harekâtı’nı duyururken bunun hem Türklere hem Rumlara barış götürmek için yapıldığını söylemişti. Ve harekât, siyasi hedefleri olan askeri bir harekâttı. Sadece ve sadece adanın 3’te 1’ine kadar ilerleyip durdular. Hiçbir direnç yoktu. Adanın tamamını alabilirlerdi. O zaman adı işgal olurdu” dedi.

ANKA'da yer alan habere göre CHP Lideri Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde yapılan Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den oluşan heyet eşlik etti. Birinci oturumda konuşan Özel, İsrail’in Filistin’e ve Filistin halkına yönelik saldırılarını gündeme getirerek, Sosyalist Enternasyonal’in bir sonraki toplantısının Filistin’in Ramallah kentinde yapılmasını teklif etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, toplantıda yaptığı konuşmasında Kıbrıs Barış Harekâtı'nı "işgal” olarak nitelendirdi. Özel, Stefanou’nun sözlerine tepki göstererek önce toplantı salonundan ayrıldı, daha sonrasında söz alarak tepki gösterdi.

“Partim açısından önemli kısım şudur ki, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, CHP iktidarında ve partimizin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in başbakanlığında yapıldı. O yüzden burada bu notu düşmezsem ülkemde benim için de partim için de izah edilemez bir duruma dönüşür. Anlayışınız için teşekkür ediyorum” diyerek söz alan Özel, şunları söyledi:

“Bülent Ecevit, bütün dünyaya Barış Harekâtı’nı duyururken bunun hem Türklere hem Rumlara barış götürmek için yapıldığını söylemişti. Ve harekât, siyasi hedefleri olan askeri bir harekâttı. Sadece ve sadece adanın 3’te 1’ine kadar ilerleyip durdular. Hiçbir direnç yoktu. Adanın tamamını alabilirlerdi. O zaman adı işgal olurdu. O günden sonra yapılan tüm barış görüşmelerine katıldığımız gibi yine o günden sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler’in ya da diğer uluslararası örgütlerin dediği, talep ettiği her şeyi yerine getiren ve asla ve asla bir işgalci gibi davranmayan bir ülke oldu. O yüzden terminolojik bir hatayı gidermek istedim. Bundan sonra da adaya barış gelmesini ümit ediyorum. 1980’de Türkiye’de darbe yaptılar. Kenan Evren benim sağ kulağıma Yunanlıları ve Rumları düşman olarak üfledi. Ama Dikili Barış Festivali’nde Papandreo ve İsmail Cem birlikte zeytin ağacı diktiler. O günden beri benim sol kulağım barışı duydu, öğrendi onlardan. O yüzden savaşı değil barışı konuşmamız lazım.”

Özel, salonu terk ettiği iddialarının ardından gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklama yaptı. TV100'deki canlı yayında Yarkadaş'ın paylaştığı mesajda Özel, şöyle dedi: "Konuşması bitene kadar dışarıda bekledim, ondan sonra girdim, söz istedim ve Barış Harekâtı ile ilgili bir konuşma yaptım."

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