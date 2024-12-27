Özgür Özel'den asgari ücret tepkisi: '1 milyon kişi sokağa iner rejim değişir'

Özel, '1 milyon kişi inip de erken seçim mitingi yaptığında o sandığı bizden kaçıramazlar' dedi.

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 22.104 TL'ye yükseltilen yeni asgari ücrete ilişkin Çarşamba günü açıklamalarda bulundu.

Halk TV canlı yayınında gazeteci Kürşad Oğuz, Gökmen Karadağ ve Seda Selek’in sorularını yanıtlayan Özel, "Bir milyon kişi Ortadoğu’da rejim değiştiriyor. Bir milyon kişi bir meydana iner, rejim değişir," dedi.

"Meydana inelim, o rejim zaten değişecek. 1 milyon kişi inip de erken seçim mitingi yaptığında o sandığı bizden kaçıramazlar. Ertesi sabah 2 milyon kişi olacağımızı bildikleri için," diye devam etti.

Tepkilerin odağında iktidarın yer aldığını belirten CHP Genel Başkanı, "Recep Tayyip Erdoğan dün gece (Salı) milyonlarca AK Parti yandaşı asgari ücretliyi satmıştır. 100 binlerce MHP’liyi satmıştır. Oyunu alırken ağzına bir parmak bal çalmıştır, sonra satmıştır," ifadelerini kullandı.

Özel, hükümet yetkililerinin salı günü akşamı duyurduğu asgari ücret zammına tepki göstermişti.

Sosyal medya platformu X'te yayınladığı gönderide, "Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, [Cumhurbaşkanı Recep] Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir," notunu düşmüştü.

Asgari ücretle çalışan insanların, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 47'lik enflasyon oranına "ezdirildiğini" söyleyen CHP Genel Başkanı, "İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar," demişti.

Son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında düzenlenen son toplantıya katılmayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (TÜRK-İŞ) tebrik edip, işçilere şu çağrıda bulunmuştu: "İşçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 2025 yılı için 22.104 TL olarak açıklanan asgari ücretin "çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını" dileyerek, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" dedi.

Arka plan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak açıkladı.

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dördüncü kez toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise TÜRK-İŞ temsil ediyor.

TÜRK-İŞ yapılan salı günü yapılan son toplantıya katılmama kararı aldığını duyurdu.

TÜRK-İŞ'in X hesabından yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı “karar için” toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır," denildi.

TÜRK-İŞ açıklanan asgari ücretin "kabul edilmesinin mümkün" olmadığını belirterek, "1 yıllık belirlendi, 6 aylık olsa bile kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Komisyon 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yaptı.

19 Aralık'taki üçüncü toplantıda ise, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi tarafının 2025 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücret için 29.583 TL talep ettiğini açıklamıştı.

2024 Ocak ayından itibaren geçerli olan net asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmiş, 2024 Temmuz ayında ise geçtiğimiz yıllarda yapılanın aksine ve beklentilere rağmen hükümetin 'sıkı para politikaları' nedeniyle zam yapılmamıştı.