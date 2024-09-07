Özgür Özel'den Erdoğan'a: Cesaretiniz varsa Kasım 2025'te erken seçim yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda ikinci gününde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, anket sonuçlarına göre milletin erken seçim isteğinin yüzde 50'yi geçtiğini belirterek, erken seçim talebinde bulundu. Erdoğan'a " Gelecek sene kasım ayında bizim karşımıza çıkmaya seçim yapmaya varsanız. CHP buradadır. O seçime girecektir." diyen Özel, "Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemektedir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda ikinci gününde açıklamalarda bulundu. Anket sonuçlarına göre toplumda erken seçim talebinin yüzde 50'yi aştığını söyleyen Özel, Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı.

"Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemektedir." diyen Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar. Kutuplaşmak, gerilim çıkarmak istediler. Tüm süreci bunun üzerinden tarif etmek istediler. Tüm seçmenlere şunu dedik bizim adaylarımız yerel seçim adayı, belediye başkan aday. Bu bir genel seçim değil. Bunu bir genel seçim havasına sokmasınlar. Buradaki oyunuz bir sarı karttır, kırmızı kart değildir. Biz bunu istismar etmeyeceğiz.

"Erken seçimi isteyenlerin oranı yüzde 50'yi geçmiştir"

Bizim geçim olmazsa seçim olur dememiz boşa değildir.

Erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi gün yüzde 25'lerde olan beklenti, anket sonuçlarına göre yüzde 50'leri geçmiştir. Şartlar adım adım bir sanığı getirecektir. Bu konunda CHP'nin iradesi tamdır. Tüm hazırlıkları da tam olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde ifade etmiştim. Bize kalırsa geçen dönemde Erdoğan, kendiliğinden aday olamazdı. Ama YSK'ya yapılan başvuruda adaylığını kabul etti.

Bugün eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan olamaz, anayasa göre bir erken seçim olursa Erdoğan bir kez daha aday olabilir.

"İktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur"

Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemektedir.

Bunun için gelecek sene kasım ayı Erdoğan'ın 5 yıllık döneminin tam ortasıdır. İnat eder millet sefilken 2.5 yıl daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ama Erdoğan 'kendime güveniyorum, çıkarım' derse biz erken seçim yapmaya ve 22 yıllık bu iktidara son vermeye hazırız. Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım. Yada 8 ay sonra alalım. Gelecek sene kasım ayında bizim karşımıza çıkmaya seçim yapmaya varsanız. CHP buradadır. O seçime girecektir. Ve sonuç değişmeyecektir. CHP Türkiye'nin birinci partisi bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt milletten kaçıyordur. Adaylığına güveni olan karşımıza çıkar.

"Kasım 2025'e seçim bekliyoruz"

Çok değil Kasım 2025'e seçim bekliyoruz. Adayımız ilan edildiği gün seçimi çoktan kazanmış olacağız. Biz seçimi adayımızı belirlediğimiz gün yapılacak kampanyalarla değil, bugünden itibaren 1 yıl boyunca Anadolu ve Trakya'da yapacağımız samimi çalışmalarla kazanacağız. Adayımız ilan edildiğimiz gün seçimi çoktan kazanmış olacağız. "