  • BIST 5.023,37
  • Altın 1252.091
  • Dolar 19.3927
  • Euro 21.279
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Özgür Özel’den Feyzioğlu tepkisi: “Partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz”

» »
Özgür Özel’den Feyzioğlu tepkisi: “Partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz”
Özgür Özel’den Feyzioğlu tepkisi: “Partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz”

CHP Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kahve kahve gezerek AK Parti için seçim propagandası yaptığına dair videolar gördüğünü belirterek, “14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz” dedi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, köy kahvelerinni ziyareti sırasında Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili muhalefete yönelik yaptığı eleştirlere tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi’nin ardından, Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) de Feyzioğlu’na tepki geldi.

CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel, Tvitter heesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Büyükelçi Feyzioğlu’nun kahve kahve gezerek Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) için seçim propagandası yaptığına dair videolar gördüğünü belirtti.

14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceklerini ifade eden Özel, “Isias Otel’de kaybettiğimiz evlatlarımızı ve ailelere yalan söyleyenleri unutmayacağız” dedi.

Özgür Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“Lefkoşa Büyükelçisi’nin kahve kahve AKP seçim propagandası yaptığı videoları gördüm. 14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz. Isias Otel’de kaybettiğimiz evlatlarımızı ve ailelere yalan söyleyenleri unutmayacağız. Sana söz KKTC.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu Toplandı18 Nisan 2023 Salı 16:39
  • Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk - İngiliz Derneği heyetini kabul etti18 Nisan 2023 Salı 16:15
  • Meclis Genel Kurulu tamamlandı… Bir sonraki toplantı 24 Nisan'da yapılacak18 Nisan 2023 Salı 15:58
  • Bağımsızlık Yolu: Hükümeti Yasadışılığa Karşı Durmaya Çağırıyoruz18 Nisan 2023 Salı 15:29
  • Kılıçdaroğlu: Rüşvet alandan Büyükelçi mi olur? Onları derhal Ankara'ya geri çağıracağız...18 Nisan 2023 Salı 15:10
  • Özersay: CTP, hükümetin devamlılığından rahatsız değil18 Nisan 2023 Salı 14:39
  • Cesurer: KIB-TEK yönetimi yasa tanımaz şekilde Ercan'daki elektrik işlerini yaptırdı18 Nisan 2023 Salı 14:37
  • Başkan Harmancı, Çocuklarla Buluştu 18 Nisan 2023 Salı 13:57
  • LTB El Ele Kreşi’ndeki Çocuklardan 23 Nisan Gösterileri18 Nisan 2023 Salı 13:11
  • Cumhuriyet Meclis'i Genel Kurulu toplandı18 Nisan 2023 Salı 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti