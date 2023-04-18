Özgür Özel’den Feyzioğlu tepkisi: “Partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz”

CHP Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kahve kahve gezerek AK Parti için seçim propagandası yaptığına dair videolar gördüğünü belirterek, “14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz” dedi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, köy kahvelerinni ziyareti sırasında Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili muhalefete yönelik yaptığı eleştirlere tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi’nin ardından, Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) de Feyzioğlu’na tepki geldi.

CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel, Tvitter heesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Büyükelçi Feyzioğlu’nun kahve kahve gezerek Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) için seçim propagandası yaptığına dair videolar gördüğünü belirtti.

14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceklerini ifade eden Özel, “Isias Otel’de kaybettiğimiz evlatlarımızı ve ailelere yalan söyleyenleri unutmayacağız” dedi.

Özgür Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“Lefkoşa Büyükelçisi’nin kahve kahve AKP seçim propagandası yaptığı videoları gördüm. 14 Mayıs'tan sonra partiyi değil devleti temsil eden büyükelçiler görevlendireceğiz. Isias Otel’de kaybettiğimiz evlatlarımızı ve ailelere yalan söyleyenleri unutmayacağız. Sana söz KKTC.”