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Özgür Suriye Ordusu’na ‘terörist’ diyen Perinçek’e soruşturma

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e, ‘Özgür Suriye Ordusu’nu (OSÖ) ‘terörist’ olarak nitelediği ve Beşar Esad yönetimini övdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Özgür Suriye Ordusu’na ‘terörist’ diyen Perinçek’e soruşturma

Re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatan başsavcılık, Perinçek’in sözlerinin ‘milli güvenlik politikasına aykırı’ olduğunu iddia etti.

Özgür Suriye Ordusu’nun adı daha sonra ‘Suriye Milli Ordusu’ olarak değiştirilmişti.

Ne olmuştu?

İdlib’de kontrolü elinde bulunduran ve Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı gruplar HTŞ ile beraberindeki gruplar, 27 Kasım’da Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

Ordu sırasıyla Halep, İdlib’in tamamı, Hama ve Humus’ta kontrolü kaybetti.

HTŞ sabah saatlerinde başkent Şam’a da girdi.

Reuters, iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Esad’ın Şam’dan ayrılarak bilinmeyen bir yere gittiğini yazdı.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ‘ülkeyi terk etmeyeceğini’ açıkladı: “Bu sabah iktidarı devretmeye hazır olarak bakanlar kurulunda olacağım.”

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani de sosyal medya hesabından başbakanı işaret etti ve örgüt militanlarına çağrı yaptı:

“Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski başbakanın gözetimi altında kalacak. Havaya ateş açılması da yasak.”

Devlet televizyonundan duyuruldu: Esad devrildi

Gelişmelerin ardından Suriye devlet televizyonunda bir grup HTŞ’linin videolu duyurusu yayınlandı.

Videoda Esad’ın devrildiği ve hapishanelerdeki tüm tutukluların serbest bırakıldığı belirtildi.

Grup adına açıklamayı yapan kişi tüm ‘muhalifler’e ve vatandaşlara ‘özgür Suriye devleti’nin kurumlarını koruma çağrısı yaptı ve şöyle dedi: “Yaşasın bütün Suriyelilerin özgür Suriye devleti.”

Şam’da yerel saatle 16.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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