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Özgür ve Miroğlu Anılıyor

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Özgür ve Miroğlu Anılıyor
Özgür ve Miroğlu Anılıyor

Ölümlerinin 16’ncı yılında Salih Miroğlu ve Özker Özgür mezarları başında düzenlenecek törenlerle anılıyor.

Dr. Salih Miroğlu Vakfı ile Özker Özgür Barış ve Demokrasi Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 09.30’da Özker Özgür’ün mezarı başında düzenlenecek törenin ardından saat 10.00’da Salih Miroğlu için mezarı başında anma töreni gerçekleştirilecek.

ÖZKER ÖZGÜR KİMDİR?

1940 yılında Baf’ın Vretça köyünde doğan Özker Özgür, 1961-1975 yılları arasında ortaöğretim okullarında İngilizce öğretmenliği yaptı.

Özgür, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı temsilen 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi’nde görev aldı. 1976–1996 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin başkanlığını yürüttü. 1993 erken genel seçimleri sonrasında DP-CTP hükümetleri döneminde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

1998 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yaşadığı çelişkiler nedeniyle arkadaşlarıyla Yurtsever Birlik Hareketi’ni, ardından da Birleşik Kıbrıs Partisi’ni kurdu.

Özker Özgür, 22 Kasım 2005’te hayata gözlerini yumduğunda halen Birleşik Kıbrıs Partisi Dış İlişkiler Sekreterliği görevini yürütmekteydi.

SALİH MİROĞLU KİMDİR?

Salih Miroğlu, 20 Ekim 1953’de Kayakale’de (Limasol) doğdu. Orta eğitimini Limasol’da tamamlayan Miroğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Miroğlu, Girne Akçiçek Hastanesi’nde hekimlik ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanlığı yaptı.

Salih Miroğlu 1990, 1993, 1998 ve 2003 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Miroğlu, Türk Ocağı Kulübü’nde de yöneticilik ve başkanlık görevi üstlendi.

Miroğlu, UBP Genel Başkanlığı’na da vekâlet eden Genel Sekreter ve yapılacak kurultayda genel başkan adayı iken 22 Kasım 2005’te Gazimağusa’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

 

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