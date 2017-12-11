'Özgür Volkan' adını 'Kıbrıs Manşet' olarak değiştirdi

Ziya Emir: "Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için yayın yapmak için yarından itibaren KIBRIS MANŞET olarak, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak yayın yapacağımızı tüm kamuoyuna ilan ederiz."

Özgür Volkan Gazetesi'nin adını 'Kıbıs Manşet' olarak değiştirdiği bildirildi. Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Basınında 17. yılını kutlayacak olan VOLKAN gazetesinin yayınlarına kısa bir dönem ara verilmişti. Akdeniz Medya Grubu tarafından Direniş Basın Yayın Ltd. Şti. adına çıkarılan VOLKAN gazetesi Eylül 2015 tarihinde teknik nedenlerle yayınlarına ara verdiği dönemde önce VOLKAN daha sonra ÖZGÜR VOLKAN olarak bizler yayın yapmıştık. Akdeniz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren VOLKAN Gazetesi imtiyaz sahibi Direniş Basın Yayın Ltd. Şti. adına Hüseyin Macit Yusuf, bugün yaptığı açıklama ile gazetenin 17. Yayın yıldönümü olan 13 Aralık 2017 tarihinde yayınlarına kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştır. Bizler ZİYA EMİR GROUP bünyesinde faaliyet gösteren ÖZGÜR VOLKAN isimli gazetemizin ismini herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına, herhangi bir hukuki sürece gerek kalmaksızın KIBRIS MANŞET olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız. Gazetemiz yarın itibarıyla KIBRIS MANŞET olarak yayınlanacaktır. Yeniden yayınlarına devam etme kararı alan VOLKAN Gazetesine ve Akdeniz Medya Grubuna başarılar diler, Kıbrıs Türk Halkının haklı davasının savunulmasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte mücadeleye devam edeceğimizin taahhüdünü yineliyoruz. Kıbrıs Türk Halkının haklı davasını savunmak , Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için yayın yapmak için yarından itibaren KIBRIS MANŞET olarak, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak yayın yapacağımızı tüm kamuoyuna ilan ederiz.

Ziya EMİR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ"