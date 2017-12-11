 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.156
  • Altın 153,308
  • Dolar 3,8205
  • Euro 4,5073
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

'Özgür Volkan' adını 'Kıbrıs Manşet' olarak değiştirdi

» »
'Özgür Volkan' adını 'Kıbrıs Manşet' olarak değiştirdi
Ziya Emir: "Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için yayın yapmak için yarından itibaren KIBRIS MANŞET olarak, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak yayın yapacağımızı tüm kamuoyuna ilan ederiz."

Özgür Volkan Gazetesi'nin adını 'Kıbıs Manşet' olarak değiştirdiği bildirildi. Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Basınında 17. yılını kutlayacak olan VOLKAN gazetesinin yayınlarına kısa bir dönem ara verilmişti. Akdeniz Medya Grubu tarafından Direniş Basın Yayın Ltd. Şti. adına çıkarılan VOLKAN gazetesi Eylül 2015 tarihinde teknik nedenlerle yayınlarına ara verdiği dönemde önce VOLKAN daha sonra ÖZGÜR VOLKAN olarak bizler yayın yapmıştık. Akdeniz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren VOLKAN Gazetesi imtiyaz sahibi Direniş Basın Yayın Ltd. Şti. adına Hüseyin Macit Yusuf, bugün yaptığı açıklama ile gazetenin 17. Yayın yıldönümü olan 13 Aralık 2017 tarihinde yayınlarına kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştır. Bizler ZİYA EMİR GROUP bünyesinde faaliyet gösteren ÖZGÜR VOLKAN isimli gazetemizin ismini herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına, herhangi bir hukuki sürece gerek kalmaksızın KIBRIS MANŞET olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız. Gazetemiz yarın itibarıyla KIBRIS MANŞET olarak yayınlanacaktır. Yeniden yayınlarına devam etme kararı alan VOLKAN Gazetesine ve Akdeniz Medya Grubuna başarılar diler, Kıbrıs Türk Halkının haklı davasının savunulmasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte mücadeleye devam edeceğimizin taahhüdünü yineliyoruz. Kıbrıs Türk Halkının haklı davasını savunmak , Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için yayın yapmak için yarından itibaren KIBRIS MANŞET olarak, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak yayın yapacağımızı tüm kamuoyuna ilan ederiz.

Ziya EMİR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Burs hakkı elde eden öğrenciler açıklandı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:24
  • Hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak11 Aralık 2017 Pazartesi 15:22
  • Polis yasası başka bahara kaldı, tasarı komiteye geri gönderildi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:20
  • Volkan Gazetesi Çarşamba gününden itibaren yeniden yayımlanıyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 15:10
  • Altınbaş ve Melemez'in ölüm nedeni "kalp yetmezliği"11 Aralık 2017 Pazartesi 14:38
  • Kadriye Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı11 Aralık 2017 Pazartesi 14:27
  • YDP: “Şerefiye vergisini çıkarıp mülkiyet problemini çözeceğiz”11 Aralık 2017 Pazartesi 14:21
  • Bir haftada 85 trafik kazası: 2 ölü, 33 yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 14:15
  • YSK kesinleşen adayları ilan etti11 Aralık 2017 Pazartesi 14:13
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!11 Aralık 2017 Pazartesi 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti