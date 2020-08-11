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“Özgürgün 1 yıl gelmedi, bu hepimizin ayıbı”

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dokunulmazlığının kaldırılmasının üzerinden 1 yıl sonra UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifa ettiğini söyledi “1 yıl meclise gelmedi, maaşı almaya devam etti. Vekilliğinin düşürülmemesi hepimizin ayıbıdır” dedi.
“Özgürgün 1 yıl gelmedi, bu hepimizin ayıbı”

oplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dokunulmazlığının kaldırılmasının üzerinden 1 yıl sonra UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifa ettiğini söyledi “1 yıl meclise gelmedi, maaşı almaya devam etti. Vekilliğinin düşürülmemesi hepimizin ayıbıdır” dedi.

“Artık bu istifayı onaylayalım ve bu ayıbı temizleyelim” diyen Özyiğit sürecin bir an önce tamamlanmasını istedi. UBP, DP ve YDP başkanlarının Ankara ziyareti ile ilgili de konuşan Özyiğit “Çatı aday teması yapılıyor, Sayın Başbakan ‘müdahale yok’ diyor. Arıklı çıktı anlattı, bu müdahale değil de nedir?” şeklinde konuştu. Yeni hükümet kurma çalışmasının başarısız olduğunu iddia eden Özyiğit “Artık halkın sorunlarına el atın” dedi.

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