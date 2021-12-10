Özgürgün Aday Değil

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından Hüseyin Özgürgün, 23 Ocak'ta yapılacak erken genel seçimlerinde aday değil.

Özgürgün’ün, milletvekilliği adayı olmayacağı ancak partinin tek başına iktidara gelmesi için desteğini sürdüreceği kaydedildi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na da desteğinin tam olduğu kaydedilen Özgürgün’ün bir süre daha İstanbul’da kalması gerektiğinden kontenjan teklifini reddettiği ifade edildi.

Aday olması yönünde yapılan telkinlere teşekkür ettiği belirtilen Özgürgün’ün bu sürede aday olmayı doğru bulmadığı edinilen bilgiler arasında.