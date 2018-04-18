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Özgürgün, Akıncı’dan özür diledi

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KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı ile kişisel ya da kurumsal bir çekişme içinde bulunmam düşünülemez
Özgürgün, Akıncı’dan özür diledi

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyleyerek yanlşı anlamadan dolayı özür diledi.

Özgürgün,”Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın şahsında KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı ile kişisel ya da kurumsal bir çekişme içinde bulunmam düşünülemez”diyerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Özgürgün’ün açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan bir açıklamam yanlış algılar oluşmasına yol açmıştır.

Halkımız, yöneticilerini ve temsilcilerini demokratik yollarla belirlemekte ve bu sayede KKTC demokratik bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Devletin başı hiç kuşkusuz halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı’dır.

Bu ülkede yıllardır siyasetin içinde yer alan, bakanlık ve başbakanlık yapmış, halen ana muhalefet partisinin liderliğini yürütmekte olan bir kişi olarak devletin en üst makamına saygı duymanın bu devlete saygı duymak anlamına geldiğini en iyi bilecek kişiler arasında yer almaktayım.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın şahsında KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı ile kişisel ya da kurumsal bir çekişme içinde bulunmam düşünülemez.

Ülkemizin en köklü siyasi partisi Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı’na ve Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya gerekli saygıyı göstermenin halkımıza karşı da bir sorumluluk olduğunu belirtmekte yarar görüyorum.

Halen Rum Lider Anastasiadis’in Kıbrıs konusundaki bilinen ve değişmez tavrı sürerken, sosyal içerikli yemek öncesi yapılan daveti değerlendirmemde amacını aşan, yanlış anlaşılan sözlerim olmuşsa sorumluluğum gereği özür dilemesini de bilirim.

Bu düşüncelerle, Cumhurbaşkanımızın yapacağı davetlere icabet etmeyeceğimiz biçiminde algılanan açıklamamı düzeltir, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak davetlere katılmayı bir görev bildiğimizi belirtmek isterim.”

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