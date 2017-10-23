Özgürgün: Ana muhalefet erken seçimden kaçıyor mu?

Başbakan Hüseyin Özgürgün, ana muhalefet liderini eleştirerek, “Bakıyorum ana muhalefet başkanı bir ileri bir geri, mehteran takımı gibi” dedi.

Detay Kıbrıs Sosyal Medya

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik ) Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onayladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, ana muhalefet liderini eleştirerek, “Bakıyorum ana muhalefet başkanı bir ileri bir geri, mehteran takımı gibi” dedi.

Başbakan Özgürgün, erken genel seçimin 7 Ocak’ta yapılacağını vurguladı. Seçim önerisini muhalefetin vermesi gerektiğini belirten Başbakan Özgürgün, “Öneriyi vereceksiniz. Ama seçimden vazgeçtik derseniz onu bilemem” dedi.

Özgürgün, “Siz 7 Ocak dediniz ben de kabul ettim. Şimdi sizin memnun olmanız gerekir” şeklinde konuştu.

Özgürgün, “Artık tarih konuşulmaması gerekir, Teknik konular halledilir. İrade ortaya konulduysa artık geriye dönüş olmaz” dedi. Özgürgün, bütçe konusunda daha önce de benzer süreçler yaşandığını, bütçenin Komiteden geçebileceğini, seçimden sonra ise Genel Kurulda görüşülebileceğini anlattı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, seçim tarihi konusunun ortaya çıkış sürecini anlattı.

Seçim tarihinin hükümet tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Sorumluluk bize atıldı. Tarih belirleyin dendi. Yasal olarak mümkün olan ilk tarih olan 7 Ocak’ı söyledik” dedi.

CTP Genel Başkanı milletvekili Tufan Erhürman, 7 Ocak önerisinden vazgeçmediklerini söyleyerek, Yüksek Seçim Kurulu ile görüşülmesi konusu da dahil olmak üzere görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

Erhürman, “Biz bu sorumluluğu üsteleneceğiz. Çünkü belli ki hükümet bunu yapmayacak” dedi.

Erhürman, 7 Ocak tarihinin komitede önerildiğini, ekstra yapılacak şeyler varsa onun da yapılacağını ifade etti.