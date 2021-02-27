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Özgürgün Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu

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Eski Başbakan UBP milletvekili olan ve şu an İstanbul'da yaşayan Hüseyin Özgürgün Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu
Özgürgün Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu

Eski Başbakan UBP milletvekili olan ve şu an İstanbul'da yaşayan Hüseyin Özgürgün Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu

Eşi İnci Pars Özgürgün ile İstanbul'da yaşayan Özgürgün spor hayatına da devam ediyor. Sık sık atletizm organizasyonlarına katılan Özgürgün daha önce de takım arkadaşları ile birlikte derece yapmıştı

Özgürgün’ün 2.'liğini eşi İnci Pars Özgürgün sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.

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