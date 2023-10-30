Özgürgün: “Bu süreç UBP’yi yıpratır”

Yaşamını uzun zamandır İstanbul’da sürdüren Eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin gündemini meşgul eden kurultay tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Her ne kadar uzakta olsa da ülkede ve UBP’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Özgürgün, UBP’de birlik ve beraberlik sağlanmadan ‘yangından mal kaçırır gibi’ baskın bir olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde UBP’yi çok daha kötü günler beklediğini savundu.

Gıynık İnternet Gazetesi'nin özel haberine göre Özgürgün, UBP’de birlik ve beraberlik sağlanmadan ‘yangından mal kaçırır gibi’ baskın bir olağanüstü kurultaya gidilmesinin ‘yıkıcı’ sonuçları olacağını savundu.

“UBP’YE YAKIŞIR BİR KURULTAY”

Ulusal Birlik Partisi’nin günü geldiği zaman, 2024 yılında olağan kurultayını coşkulu ve demokrasiye yakışır bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini dile getiren Özgürgün, “Kurultay tarihine kadar partideki birlik ve bütünlük yeniden sağlanmalı. UBP’ye yakışır şekilde bir kurultay gerçekleştirilmeli” diyerek, geçmişte yaşanan hatalardan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Özgürgün, partinin önemli isimlerinin aklı selim davranması gerektiğini vurguladı ve partinin şu anki haliyle erken seçime gitmesi halinde ‘hezimet’ yaşanabileceği uyarısında bulundu.

“TEK BAŞINA İKTİDARA TAŞIYACAK BİR LİDER”

“Yerel seçimlerde ve milletvekilliği ara seçiminde halk partimize gereken mesajı verdi” diyen Özgürgün, “Bu seçim sonuçlarından ders çıkarılmalı” dedi. Partinin önde gelen birçok ismi ile de istişare içerisinde olduğunu ve böyle bir ortak görüş olduğunu kaydeden Özgürgün, “UBP kendi içerisinde çok zorlu ve yıkıcı süreçlerden geçti. Geçmişte çok hatalar yapıldı ama parti için güzel ve başarılı işlerin yapıldığı dönemler de oldu” diyerek, “Eski bir genel başkan ve UBP’ye gönülden bağlı birisi olarak UBP’yi küçültecek değil, büyütecek ve milletvekili sayısını artırarak tek başına iktidara taşıyacak bir lidere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.